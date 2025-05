Governo brasileiro lamenta morte de Pepe Mujica: 'Grande amigo do Brasil'

O governo brasileiro lamentou a morte do ex-presidente do Uruguai, José "Pepe" Mujica, confirmada nesta terça-feira, 13 de maio.

Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores ressaltou que Mujica foi um "grande amigo do Brasil".

Veja a íntegra da nota:

O governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento na data de hoje do ex-Presidente da República Oriental do Uruguai, José Alberto “Pepe” Mujica, aos 89 anos, em Montevidéu.

Grande amigo do Brasil, o ex-Presidente Mujica foi um entusiasta do MERCOSUL, da UNASUL e da CELAC, um dos principais artífices da integração da América do Sul e da América Latina e, sobretudo, um dos mais importantes humanistas de nossa época. Seu compromisso com a construção de uma ordem internacional mais justa, democrática e solidária constitui exemplo para todos e todas.

Em 5 de dezembro do ano passado, durante visita a Montevidéu, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva condecorou “Pepe” Mujica com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração oferecida pelo Brasil a cidadãos estrangeiros. Na ocasião, o Presidente da República referiu-se ao ex-Presidente Mujica como “a pessoa mais extraordinária” entre os presidentes com quem conviveu.

O legado de “Pepe” Mujica permanecerá, guiando todas e todos aqueles que genuinamente acreditam na integração de nossa região como caminho incontornável para o desenvolvimento e na nossa capacidade de construir um mundo melhor para as futuras gerações.

Neste momento de dor, o Governo brasileiro estende à viúva Lucía Topolansky e aos familiares do ex-Presidente, assim como ao governo e ao povo uruguaios, seus mais sentidos pêsames e expressões de solidariedade.

Amizade com Lula

Lula e Mujica mantinham até então uma amizade que dura cerca de 20 anos. Quando estava preso em Curitiba (PR), o presidente brasileiro recebeu a visita do ex-presidente uruguaio.

A última vez em que os dois se encontraram foi em março deste ano, durante a posse de Yamandú Orsi, vencedor da eleição para a presidência do Uruguai.

Qual foi a causa da morte de Mujica?

José "Pepe" Mujica foi diagnosticado com câncer de esôfago em abril de 2024. Em janeiro deste ano, ele revelou que o tumor havia se espalhado para o fígado e, devido à sua idade avançada, seu corpo não resistiria a novos tratamentos.

Poucos dias antes de seu falecimento, sua esposa, a ex-vice-presidente Lucía Topolanski, informou que Mujica estava recebendo cuidados paliativos para aliviar o sofrimento.