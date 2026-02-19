Esporte

Campeão do Super Bowl pode ser vendido em negócio histórico

A franquia pertence ao espólio do cofundador da Microsoft, Paul Allen, falecido em 2018

Seattle Seahawks: este foi o segundo título de Super Bowl da história da equipe (Josh Edelson/AFP/Getty Images)

Luiz Anversa
Repórter

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 06h19.

Os Seattle Seahawks iniciaram o processo de venda da franquia, em uma negociação que tende a se tornar a maior da história envolvendo um time da National Football League (NFL).

De acordo com anúncio feito nesta quarta‑feira, a equipe contratou o banco de investimento Allen & Co. para conduzir a operação, que ocorre poucas semanas após a conquista do Super Bowl LX contra o New England Patriots.

Negócio bilionário

A franquia pertence ao espólio do cofundador da Microsoft, Paul Allen, falecido em 2018. Sua irmã, Jody Allen, atua como executora do patrimônio — avaliado em cerca de US$ 20 bilhões à época da morte — e é responsável pela venda dos bens com o objetivo de destinar recursos a iniciativas filantrópicas.

A venda dos Seahawks pode se tornar a maior já registrada na NFL, superando os US$ 6 bilhões pagos pela compra do Washington Commanders em 2024.

O Sportico avalia a equipe em US$ 6,6 bilhões, o que a coloca como a 14ª mais valiosa da liga. Ainda assim, o maior negócio envolvendo uma equipe esportiva permanece sendo a aquisição dos Los Angeles Lakers, da NBA, por US$ 10 bilhões realizada por Mark Walter no ano passado, tirando a família Buss do comando do time

Além da Allen & Co., o truste responsável pelo espólio também contratou o escritório de advocacia Latham & Watkins para assessorar o processo de venda.

