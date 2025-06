Família Buss aceita vender o Los Angeles Lakers a Mark Walter por US$ 10 milhões

A família Buss chegou a um acordo para transferir o controle acionário majoritário dos Los Angeles Lakers para o empresário Mark Walter. A transação, inicialmente divulgada pela ESPN dos Estados Unidos, avalia a tradicional franquia de basquete em US$ 10 bilhões (cerca de R$ 54,9 bilhões).

Embora a cifra total seja de US$ 10 bilhões, isso não significa que o comprador precise pagar esse valor integralmente. O acordo ainda não foi formalmente anunciado, e seus detalhes permanecem desconhecidos.

A expectativa, contudo, é de que Mark Walter, executivo da Guggenheim Partners e investidor do setor financeiro, arque com a quantia correspondente a 66% das ações da franquia pertencentes à família Buss – ou seja, aproximadamente US$ 6,6 bilhões (R$ 36,2 bilhões).

Novo recorde

Com isso, o acordo estabelece um novo recorde para a venda de times profissionais. Até o momento, a maior transação registrada na NBA foi a do Boston Celtics, rival histórico dos Lakers, que foi negociado no ano passado por US$ 6,1 bilhões (R$ 33,5 bilhões, na cotação atual).

A aquisição do Los Angeles Lakers foi realizada em 1979 por Jerry Buss, que transformou a equipe em uma potência do esporte e do entretenimento. Jerry foi responsável pela criação do "Showtime", movimento que, nos anos 80, levou a combinação do basquete eletrizante de Magic Johnson à presença constante de celebridades em jogos, com destaque para o ginásio The Forum.

Após a morte de Jerry em 2013, a franquia ficou sob controle dos filhos, que enfrentaram disputas públicas e legais pela herança. A vitória no conflito ficou com Jeanie Buss, hoje com 63 anos, que assumiu o comando da equipe como presidente. De acordo com a ESPN, ela permanecerá na liderança da operação dos Lakers mesmo após a conclusão da venda para Mark Walter.

Walter, bilionário com participação em diversas franquias esportivas, também detém ações em outros times de Los Angeles, como o Los Angeles Dodgers (beisebol) e o Los Angeles Sparks (basquete feminino). Além disso, possui participações na equipe Cadillac da Fórmula 1 e no torneio de tênis feminino Billie Jean Cup.