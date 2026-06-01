Esporte

Quem vai ganhar a Copa do Mundo 2026? Spoiler: não deve ser o Brasil

Goldman Sachs dá 26% de chance de título aos espanhóis e 8% à Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti

Copa do Mundo: Espanha deve levar a taça, segundo banco dos EUA (Imagem gerada por IA)

Copa do Mundo: Espanha deve levar a taça, segundo banco dos EUA (Imagem gerada por IA)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 1 de junho de 2026 às 05h26.

Todo ano, algum gênio da matemática resolve estragar a Copa do Mundo antes de ela começar. Em 2026, o Goldman Sachs apontou para quem deve levar a taça — e o banco tem uma notícia boa e uma ruim para o torcedor brasileiro. A boa: o Brasil está entre os favoritos. A ruim: mas não é o mais provável.

O banco publicou nesta sexta-feira, 29, uma nota assinada pelos economistas liderados por Jan Hatzius com uma projeção de 26% de probabilidade para a Espanha vencer o torneio, a maior entre todos os concorrentes.

A análise combinou dados históricos de partidas desde 1960, rankings de seleções, capacidade ofensiva e fatores geográficos, usando o sistema de rating Elo (originalmente criado para o xadrez) que mede a força de cada equipe com base nos resultados e na qualidade dos adversários enfrentados.

França aparece em segundo com 19%, Argentina em terceiro com 14%, Inglaterra em quarto com 5% — e o Brasil em quinto, com 8%. Sim, o Brasil ficou atrás da Inglaterra.

"Nossa previsão está alinhada com o padrão histórico de que a Copa do Mundo quase sempre volta para a Europa depois de ter sido vencida por uma seleção sul-americana", escreveram os economistas.

A Argentina venceu em 2022. O ciclo histórico, segundo o Goldman, aponta para uma campeã europeia.

Não é só o Goldman Sachs

O modelo estatístico da Opta, que simula o torneio milhares de vezes com base na força relativa de cada seleção, coloca a Espanha com 16,06% de probabilidade de título, seguida por França com 12,25%, Inglaterra com 11,02%, Argentina com 10,36% e Brasil com 6,78%.

As casas de apostas regulamentadas chegam à mesma conclusão: odds de 5,50 para a Espanha, 6,50 para a França, 7,00 para a Inglaterra e 9,00 para o Brasil, empatado com a Argentina.

Três métodos completamente diferentes, mas a resposta é a mesma.

Por que a Espanha?

A Espanha é a atual campeã da Eurocopa 2024, conquistada de forma dominante.

Cedeu apenas 8 gols em 14 partidas das eliminatórias europeias — um dos melhores recordes defensivos da história recente.

O elenco combina jovens que já têm títulos de Champions League com um sistema tático tão consolidado que analistas comparam ao de um clube, não de uma seleção nacional.

O nome mais badalado do elenco é Lamine Yamal, de 18 anos, que chegou à Copa com uma lesão no tendão e dúvidas sobre a estreia contra Cabo Verde em 15 de junho.

O técnico Luis de la Fuente disse ter "total confiança" de que o jogador estará disponível. Mesmo sem ele, a Espanha tem profundidade suficiente para avançar.

E o Brasil?

O Brasil aparece entre o quinto e o sétimo lugar dependendo do modelo, com probabilidades entre 5,6% e 8%.

Os fatores positivos são conhecidos: cinco títulos mundiais, Vinícius Júnior entre os melhores do mundo e Carlo Ancelotti no comando — o técnico com mais títulos de Champions League da história.

Os fatores negativos também: fragilidade defensiva recente, incerteza sobre Neymar e um padrão histórico que não favorece seleções sul-americanas em Copas realizadas na América do Norte.

Goldman Sachs Global Investment Research
Copa do Mundo 2026 — Previsão da fase eliminatória
Gols projetados por partida · Vencedores em negrito · Goldman Sachs, 29 mai. 2026

Campeão projetado
Vencedor da rodada
Brasil
Eliminado

Oitavas de final

Jogo 1
França
2,32
Alemanha
1,71

Jogo 2
Holanda
1,71
Suíça
1,21

Jogo 3
Espanha
2,14
Colômbia
1,18

Jogo 4
Turquia
1,33
Bélgica
1,26

Jogo 5
Brasil
1,75
Japão
0,80

Jogo 6
Brasil
1,73
Noruega
0,96

Jogo 7
Inglaterra
1,23
México
1,15

Jogo 8
Argentina
2,20
EUA
0,82

Quartas de final

QF 1
França
1,84
Holanda
1,03

QF 2
Espanha
2,18
Turquia
0,54

QF 3
Brasil
1,53
Inglaterra
1,11

QF 4
Argentina
1,59
Portugal
1,05

Semifinais

SF 1
Espanha
1,49
França
1,25

SF 2
Argentina
1,59
Brasil
1,29

Final
FINAL
Espanha — CAMPEÃ
1,58
Argentina
1,21

Disputa de 3º lugar
3º lugar
França
1,80
Brasil — 4º lugar
1,21

Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research · "FIFA World Cup 2026: Knock-Out Stage Prediction" · 29 mai. 2026 · Números representam gols projetados por partida com base no modelo de rating Elo e histórico de partidas internacionais desde 1960

O limite dos modelos

Há um porém que qualquer estatístico honesto menciona.

O Goldman Sachs tem um histórico irregular nessas previsões. Em 2014, o modelo apontou o Brasil como favorito com quase 50% de probabilidade, e a Seleção Brasileira perdeu 7 a 1 para a Alemanha na semifinal.

Os modelos medem probabilidade, não certeza. Uma Copa de 48 seleções e 104 jogos produz variância suficiente para que o favorito seja eliminado nas oitavas por uma seleção que nenhum algoritmo colocou no mapa.

Por ora, os números apontam para a Espanha. E raramente tantos métodos diferentes chegaram à mesma resposta ao mesmo tempo.

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