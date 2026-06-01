Quem vai ganhar a Copa do Mundo 2026? Spoiler: não deve ser o Brasil

Todo ano, algum gênio da matemática resolve estragar a Copa do Mundo antes de ela começar. Em 2026, o Goldman Sachs apontou para quem deve levar a taça — e o banco tem uma notícia boa e uma ruim para o torcedor brasileiro. A boa: o Brasil está entre os favoritos. A ruim: mas não é o mais provável.

O banco publicou nesta sexta-feira, 29, uma nota assinada pelos economistas liderados por Jan Hatzius com uma projeção de 26% de probabilidade para a Espanha vencer o torneio, a maior entre todos os concorrentes.

A análise combinou dados históricos de partidas desde 1960, rankings de seleções, capacidade ofensiva e fatores geográficos, usando o sistema de rating Elo (originalmente criado para o xadrez) que mede a força de cada equipe com base nos resultados e na qualidade dos adversários enfrentados.

França aparece em segundo com 19%, Argentina em terceiro com 14%, Inglaterra em quarto com 5% — e o Brasil em quinto, com 8%. Sim, o Brasil ficou atrás da Inglaterra.

"Nossa previsão está alinhada com o padrão histórico de que a Copa do Mundo quase sempre volta para a Europa depois de ter sido vencida por uma seleção sul-americana", escreveram os economistas.

A Argentina venceu em 2022. O ciclo histórico, segundo o Goldman, aponta para uma campeã europeia.

Não é só o Goldman Sachs

O modelo estatístico da Opta, que simula o torneio milhares de vezes com base na força relativa de cada seleção, coloca a Espanha com 16,06% de probabilidade de título, seguida por França com 12,25%, Inglaterra com 11,02%, Argentina com 10,36% e Brasil com 6,78%.

As casas de apostas regulamentadas chegam à mesma conclusão: odds de 5,50 para a Espanha, 6,50 para a França, 7,00 para a Inglaterra e 9,00 para o Brasil, empatado com a Argentina.

Três métodos completamente diferentes, mas a resposta é a mesma.

Por que a Espanha?

A Espanha é a atual campeã da Eurocopa 2024, conquistada de forma dominante.

Cedeu apenas 8 gols em 14 partidas das eliminatórias europeias — um dos melhores recordes defensivos da história recente.

O elenco combina jovens que já têm títulos de Champions League com um sistema tático tão consolidado que analistas comparam ao de um clube, não de uma seleção nacional.

O nome mais badalado do elenco é Lamine Yamal, de 18 anos, que chegou à Copa com uma lesão no tendão e dúvidas sobre a estreia contra Cabo Verde em 15 de junho.

O técnico Luis de la Fuente disse ter "total confiança" de que o jogador estará disponível. Mesmo sem ele, a Espanha tem profundidade suficiente para avançar.

E o Brasil?

O Brasil aparece entre o quinto e o sétimo lugar dependendo do modelo, com probabilidades entre 5,6% e 8%.

Os fatores positivos são conhecidos: cinco títulos mundiais, Vinícius Júnior entre os melhores do mundo e Carlo Ancelotti no comando — o técnico com mais títulos de Champions League da história.

Os fatores negativos também: fragilidade defensiva recente, incerteza sobre Neymar e um padrão histórico que não favorece seleções sul-americanas em Copas realizadas na América do Norte.

Goldman Sachs Global Investment Research Copa do Mundo 2026 — Previsão da fase eliminatória Gols projetados por partida · Vencedores em negrito · Goldman Sachs, 29 mai. 2026 Campeão projetado Vencedor da rodada Brasil Eliminado Oitavas de final Jogo 1 França 2,32 Alemanha 1,71 Jogo 2 Holanda 1,71 Suíça 1,21 Jogo 3 Espanha 2,14 Colômbia 1,18 Jogo 4 Turquia 1,33 Bélgica 1,26 Jogo 5 Brasil 1,75 Japão 0,80 Jogo 6 Brasil 1,73 Noruega 0,96 Jogo 7 Inglaterra 1,23 México 1,15 Jogo 8 Argentina 2,20 EUA 0,82 Quartas de final QF 1 França 1,84 Holanda 1,03 QF 2 Espanha 2,18 Turquia 0,54 QF 3 Brasil 1,53 Inglaterra 1,11 QF 4 Argentina 1,59 Portugal 1,05 Semifinais SF 1 Espanha 1,49 França 1,25 SF 2 Argentina 1,59 Brasil 1,29 Final FINAL Espanha — CAMPEÃ 1,58 Argentina 1,21 Disputa de 3º lugar 3º lugar França 1,80 Brasil — 4º lugar 1,21 Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research · "FIFA World Cup 2026: Knock-Out Stage Prediction" · 29 mai. 2026 · Números representam gols projetados por partida com base no modelo de rating Elo e histórico de partidas internacionais desde 1960

O limite dos modelos

Há um porém que qualquer estatístico honesto menciona.

O Goldman Sachs tem um histórico irregular nessas previsões. Em 2014, o modelo apontou o Brasil como favorito com quase 50% de probabilidade, e a Seleção Brasileira perdeu 7 a 1 para a Alemanha na semifinal.

Os modelos medem probabilidade, não certeza. Uma Copa de 48 seleções e 104 jogos produz variância suficiente para que o favorito seja eliminado nas oitavas por uma seleção que nenhum algoritmo colocou no mapa.

Por ora, os números apontam para a Espanha. E raramente tantos métodos diferentes chegaram à mesma resposta ao mesmo tempo.