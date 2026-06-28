Neymar poderá jogar mais de 15 minutos contra o Japão, diz Ancelotti

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção brasileira, disse que Neymar está evoluindo e poderá jogar mais do que 15 minutos na próxima partida, mas que sua entrada depende das condições do jogo.

"O Neymar está evoluindo muito bem, progredindo. Na última semana, ele progrediu muito. É uma pena que ele não pode treinar todo o tempo que esteve conosco, mas ele pode jogar mais de 15 minutos, obviamente. Está bastante bem e depende muito do contexto do jogo e da evolução do jogo de amanhã", disse Ancelotti em entrevista coletiva neste domingo, 28.

Neymar não jogou as duas primeiras partidas do Brasil na Copa, por causa de uma lesão na panturrilha direita. Ele entrou no terceiro jogo, contra a Escócia, aos 30 minutos do segundo tempo, quando o placar já estava em 3 a 0. O atacante deu alguns passes e cobrou escanteios durante o jogo.

Ancelotti não confirmou a escalação que usará contra o Japão, mas disse que os jogadores escolhidos já sabem que vão entrar.

"Habitualmente, o jogador que vai jogar sabe. O jogador que não vai jogar é que não sabe. É uma conversa individual. Mas o jogador dorme bem. Muito bem. Melhor que um treinador", disse.

Que horas o Brasil joga nesta segunda-feira

O Brasil enfrenta o Japão nesta segunda-feira, às 14h (hora de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos. A partida vale pela segunda fase da competição, e o vencedor avançará para as oitavas de final.

A partida será transmitida por CazéTV, GeTV, Globo, N Sports, SBT e SporTV.

O vencedor da partida enfrentará o vencedor do duelo entre Costa do Marfim e Noruega. A próxima partida do Brasil, caso vença, será no domingo que vem, dia 5, às 17h.