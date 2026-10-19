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Lula domina repercussão do debate da Band nas redes e Flávio, no Telegram, aponta Palver

Nas redes, 59% das postagens opinativas sobre o tema favoreceram o presidente; conteúdo pró-Flávio ganhou tração na madrugada

Flávio Bolsonaro e Lula durante debate na TV Bandeirantes, no domingo, 18 de outubro (Renato Pizzutto/Band/Divulgação)

Flávio Bolsonaro e Lula durante debate na TV Bandeirantes, no domingo, 18 de outubro (Renato Pizzutto/Band/Divulgação)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 17h10.

Última atualização em 19 de outubro de 2026 às 17h12.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva levou vantagem na repercussão do debate presidencial da TV Bandeirantes, realizado neste domingo,18, nas publicações em redes sociais, mas o rival do petista, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) conseguiu maior apoio em aplicativos de mensagens, como o Telegram, de acordo com um levantamento realizado pela Palver nesta segunda-feira, 19.

De acordo com os dados do monitoramento, 59% das menções com posicionamento identificado nas redes sociais foram favoráveis a Lula, contra 41% de menções positivas para Flávio. Os percentuais desconsideram publicações neutras.

Nos aplicativos de mensagens, o resultado foi diferente: Flávio teve mais menções positivas que Lula no Telegram (59%), ao passo que no WhatsApp, o resultado foi equilibrado: 51% das manifestações favoreceram o bolsonarista, enquanto 49% foram a favor do petista, mesma proporção observada ao se considerarem as mensagens dos dois aplicativos somadas.

Lula vai melhor no X e Flávio, no Telegram

A maior vantagem de Lula ocorreu no X (antigo Twitter), com 73% das manifestações analisadas a favor dele. Já Flávio teve seu melhor desempenho no Telegram.

A Palver monitorou centenas de milhares de mensagens das 20h do domingo até 9h desta segunda-feira. Nos apps de mensagem, o levantamento notou que o conteúdo pró-Lula liderou na maior parte do intervalo entre 22h e 2h, mas a militância de Flávio retomou a dianteira a partir das 3h e chegou a 57% entre 7h e 8h. Nas redes sociais, a vantagem de Lula recuou de 60% para 53% na manhã desta segunda-feira.

O principal tema favorável a Lula foi a cobrança do petista por respostas de Flávio sobre os R$ 134 milhões solicitados pelo senador ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse, além do voto de Flávio contrário à ampliação da licença-maternidade quando era deputado estadual no Rio e o desafio para que os candidatos abrissem seus sigilos bancários e telefônicos. O senador não respondeu a essas perguntas de Lula.

As mensagens contrárias a Lula e pró-Flávio versaram principalmente sobre as associações do presidente e de seu partido, o PT, ao caso das fraudes do INSS, além de menções às investigações sobre Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e às acusações da lobista Roberta Luchsinger, que deu uma entrevista na véspera em que chama Lula de mentiroso e senil. O tema respondeu por 19% das mensagens analisadas e teve maior circulação nos aplicativos de mensagens.

Também aparece a defesa de Lula das chamadas "saidinhas" para presos que não cometem crimes graves, usada no conteúdo bolsonarista para retratá-lo como "aliado de criminosos".

O levantamento também identificou que 15% das manifestações concentraram-se no próprio espetáculo do confronto, incluindo provocações e frases de efeito. Entre os momentos de maior repercussão esteve a resposta de Lula à afirmação de Flávio de que presos votariam no petista: "Que votem 100%, até teu pai".

Segundo a Palver, o debate elevou a intensidade das discussões sobre a eleição a cerca de 1,8 vez a média registrada entre 5 e 17 de outubro.

O instituto afirma em seu relatório que Lula impôs a agenda do debate digital nas redes com o caso Vorcaro, o desafio do sigilo bancário e a frase "até teu pai", apoiado por mobilização organizada em grupos de WhatsApp, com mensagens idênticas e convocações para impulsionar buscas sobre Flávio no Google.

Já Flávio Bolsonaro saiu pressionado, segundo a análise da Palver, por passar "a carregar o rótulo de candidato que 'não responde'" às perguntas incômodas. "A pressão, porém, é relativa: Flávio preserva a dianteira na mensageria e no Telegram e recuperou terreno na manhã de 19".

A polarização e a circulação de acusações sem comprovação denotam um ambiente "propício à desinformação e à escalada de ataques pessoais" na reta final da eleição, de acordo com o monitoramento. Os resultados refletem o posicionamento das manifestações analisadas, e não uma pesquisa de intenção de voto.

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