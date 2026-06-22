Quem vai ganhar a Copa do Mundo? Veja o novo palpite do Goldman Sachs sobre o campeão

O favoritismo na Copa do Mundo costuma mobilizar análises de ex-jogadores, comentaristas e casas de apostas. Desta vez, porém, uma avaliação produzida por um dos maiores bancos de investimento do mundo aponta quais seleções chegam em melhores condições à disputa pelo título. Segundo projeções do Goldman Sachs, Espanha, França e Argentina aparecem como as equipes com maior probabilidade de levantar a taça do torneio.

O banco atualizou seu modelo estatístico após a conclusão da primeira rodada da fase de grupos, quando as 48 seleções participantes já haviam estreado na competição. A revisão dos dados permitiu recalcular as probabilidades de classificação e de conquista do título a partir do desempenho inicial de cada equipe.

A metodologia utilizada pelo Goldman Sachs estima a quantidade de gols que cada seleção tende a marcar contra diferentes adversários e, com base nesses cenários, simula milhares de possibilidades para cada fase do campeonato. O modelo considera principalmente o histórico de resultados das equipes e o ranking Elo, sistema que incorpora fatores como importância das partidas e diferença de gols nos confrontos.

Outros elementos também entram na análise. Entre eles estão o potencial ofensivo das seleções, o momento recente das equipes e fatores geográficos relacionados aos locais das partidas, como altitude e temperatura.

Os cálculos apontam que Espanha, França e Argentina possuem entre 31,5% e 31,7% de chance de alcançar a decisão da Copa do Mundo. A Inglaterra aparece em seguida, com probabilidade de 15% de chegar à final.

Quando o critério é a conquista do título, a Espanha lidera a projeção do banco, com 20,4% de chance de ser campeã. A França surge logo atrás, com 20%, enquanto a Argentina registra 18%, percentual influenciado por indicadores estatísticos inferiores aos das demais favoritas.

Fora desse grupo, as probabilidades caem de forma significativa: a Inglaterra aparece com 7,1% de chance de vencer o torneio. Apesar disso, a seleção inglesa registrou a maior evolução após a rodada de abertura. O índice aumentou 1,6 ponto percentual depois da vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, em partida disputada no Texas.

Como os resultados da estreia alteraram as projeções?

A Espanha teve redução de 0,2 ponto percentual em suas chances de título após empatar sem gols com Cabo Verde. A França também registrou leve ajuste negativo, de 0,3 ponto percentual, mesmo após vencer Senegal por 3 a 1.

Portugal foi a seleção que apresentou a maior queda entre as equipes mais cotadas. Após o empate em 1 a 1 com a República Democrática do Congo, as chances de conquista diminuíram 1 ponto percentual. A equipe ocupa a sétima posição entre as favoritas ao título e conta com Cristiano Ronaldo como principal referência do elenco.

Os Estados Unidos aparecem apenas na 11ª colocação do ranking elaborado pelo Goldman Sachs. A seleção anfitriã possui 1,2% de probabilidade de conquistar a Copa do Mundo, segundo o modelo estatístico do banco.