Pausa para hidratação: paradas na Copa do Mundo são 'comerciais' ou estão mudando os jogos?

A pausa para hidratação se transformou em um dos temas mais debatidos desta edição da Copa do Mundo. Implementada pela Fifa em todas as partidas do torneio, a medida tem gerado discussões entre jogadores, treinadores e torcedores sobre seus impactos dentro e fora de campo.

A entidade máxima do futebol determinou interrupções obrigatórias na metade de cada tempo. A justificativa é garantir melhores condições físicas aos atletas diante das altas temperaturas registradas durante o verão em Estados Unidos, Canadá e México, países-sede da competição.

Apesar do objetivo voltado ao bem-estar dos jogadores, a decisão passou a ser questionada porque as pausas vêm acontecendo independentemente das condições climáticas de cada partida. A situação abriu espaço para críticas sobre possíveis prejuízos ao ritmo do jogo e ao espetáculo.

Um dos nomes que se manifestou sobre o assunto foi o zagueiro holandês Virgil van Dijk. Após a estreia da Holanda no Mundial, o defensor afirmou que as interrupções podem acabar prejudicando a experiência dos torcedores e interferindo no andamento das partidas.

“As pausas para hidratação são um pouco curiosas. Eu vi praticamente todos os jogos até hoje. Sempre interromper o jogo para fazer publicidade é algo que não gosto. Para quem está assistindo pela TV, também não é muito agradável. Portanto, se estiver realmente muito calor, faz sentido haver essas pausas, mas penso que é preciso analisar cada jogo individualmente”, afirmou o capitão da seleção holandesa.

Isso muda o jogo?

Do outro lado do debate, alguns profissionais enxergam vantagens na novidade promovida pela Fifa. O técnico de Portugal, Roberto Martínez, destacou que as interrupções criam novas possibilidades estratégicas durante os confrontos.

“O jogo muda. Eu diria que precisamos de pausa para hidratação, porque em estádios muito exigentes vamos precisar. No mesmo torneio precisamos de pausa para hidratação em todos os jogos, para que a competição seja íntegra”, disse.

“Antes era o aspecto tático antes do jogo, no intervalo e no fim. Agora existem quatro intervalos. Isso é um aspecto muito importante e revolucionário, porque agora o jogo são quatro partes. Minha função não é dizer se é bom ou ruim, mas utilizar isso. É um período de três minutos e que se pode trabalhar muito taticamente”, afirmou.

A questão comercial

Outro ponto que alimenta a discussão envolve as transmissões televisivas. Durante os três minutos de paralisação, as emissoras ganham um espaço valioso para inserção de publicidade, criando uma nova janela comercial dentro das partidas. Por isso, parte das críticas aponta que a medida pode beneficiar não apenas os atletas, mas também o mercado publicitário ligado ao torneio.