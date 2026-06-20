Brian Brobbey: a nova arma da Holanda na Copa do Mundo 2026

Copa do Mundo: veja a trajetória do atacante holandês (Paul ELLIS / AFP)
Redação Exame
Publicado em 20 de junho de 2026 às 15h58.
Os olhos da seleção holandesa podem até estar voltados ao atacante corinthiano Memphis Depay. Mas há outra estrela na equipe Laranja Mecânica que está no centro dos holofotes: Brian Brobbey.
A ascensão do jogador coroa um ano mágico. Após iniciar o Mundial no banco de reservas durante o empate na estreia contra o Japão, Brobbey recebeu um voto de confiança do técnico Ronald Koeman. Precisou de apenas 15 minutos para desmontar a defesa sueca com dois gols para a Holanda, anotados após assistências de Cody Gakpo e Denzel Dumfries.
Nascido em Amsterdã no dia 1º de fevereiro de 2002, Brobbey carrega o esporte na árvore genealógica. Ele é irmão de outros dois atletas profissionais: Kevin Luckassen e Derrick Luckassen — este último, inclusive, defende a seleção de Gana nesta mesma edição do Mundial.
A trajetória de Brobbey nos gramados começou cedo. Ele foi descoberto pelo Ajax aos sete anos de idade, após iniciar na escolinha da AFC. Desenvolveu o futebol na renomada base de Amsterdã ao lado de nomes como Kenneth Taylor e o meia Ryan Gravenberch, atual companheiro de seleção.
Em 15 de outubro de 2018, Brobbey fez a estreia profissional pelo Jong Ajax em uma partida fora de casa contra os colegas do PSV. Um futuro brilhante parecia estar escrito nas estrelas, mas, na temporada seguinte, as lesões atrapalharam o desenvolvimento do atleta.
Apesar disso, o atacante fez a estreia na liga pelo time principal do Ajax no final de 2020, durante a partida em casa contra o Fortuna Sittard (5-2). Brobbey entrou no segundo tempo e, como muitos outros estreantes, marcou um gol.
De lá para cá, a carreira do atacante foi marcada por idas e vindas. Em 2021, após se sagrar campeão nacional, Brobbey deixou o Ajax rumo ao RB Leipzig, da Alemanha. Sem conseguir se adaptar ao ritmo de jogo da Bundesliga, retornou ao clube formador meses depois em uma transferência que custou mais de 16 milhões de euros aos cofres do time de Amsterdã.
Apesar do enorme potencial e da força física para proteger a bola de costas para a marcação, Brobbey convivia com um forte fantasma: o desgaste físico. Sob a batuta do técnico italiano Francesco Farioli, o jogador raramente suportava atuar os 90 minutos completos, e era obrigado a revezar a posição de forma constante com o veterano Wout Weghorst.
Conforme destacado pelo Sportnieuws.nl, o cenário mudou radicalmente quando o Sunderland decidiu desembolsar 20 milhões de euros para levá-lo ao futebol inglês. Ns temporada de estreia na Premier League, Brobbey virou o xodó da torcida ao anotar sete gols, garantir o gol da vitória no clássico contra o Newcastle e liderar o clube recém-promovido a um histórico sétimo lugar na tabela.
Essa evolução na Inglaterra deu ao atacante o estofo necessário para desbancar concorrentes de peso como Donyell Malen e Memphis Depay.
Agora, consolidado como a nova referência de área da Holanda, Brobbey deixa de ser uma promessa física para se transformar na principal esperança de gols da Laranja na busca pelo título inédito.