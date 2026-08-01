Nirmal Purja e mais nove morrem em avalanche no Paquistão

O renomado alpinista britânico-nepalês Nirmal Purja, conhecido mundialmente pelo documentário "14 Montanhas, 8 Mil Metros e 7 Meses", morreu aos 43 anos junto com os outros nove integrantes de sua expedição após uma avalanche no Broad Peak, no norte do Paquistão.

"É com profunda tristeza e imensa dor que confirmamos que Nirmal Purja tragicamente perdeu a vida após a avalanche no Broad Peak", informou a empresa de Purja, Elite Expeditions, em nota nas redes sociais. "Também recebemos a confirmação de que outros membros da expedição infelizmente não sobreviveram", acrescentou o comunicado.

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Como aconteceu a tragédia

O deslizamento de neve ocorreu na quinta-feira, 30, quando o grupo estava em missão para alcançar o cume do Broad Peak (8.047 metros) e se encontrava a 6.600 metros de altitude, segundo autoridades regionais. A expedição reunia dez pessoas: Purja, cinco nepaleses, um paquistanês, uma omani, uma americana e um alpinista chinês.

O último contato com a equipe aconteceu na manhã de quinta-feira; na mesma noite, começaram a surgir relatos sobre a avalanche. "Os dados de seus dispositivos de geolocalização indicam que eles foram arremessados centenas de metros montanha abaixo", declarou Naila Kiani, do Clube Alpino do Paquistão, ao jornal francês Le Monde.

A polícia da região montanhosa de Gilgit-Baltistan informou que as equipes de resgate trabalhavam neste sábado, 1º, no segundo dia da operação, depois que as buscas haviam sido suspensas na véspera devido às condições climáticas adversas.

Quem era Nirmal Purja

Criado em um vilarejo do sul do Nepal, longe das montanhas, em uma família modesta, Purja serviu na Brigada Gurkha do Exército britânico antes de ingressar no Esquadrão Especial de Embarcações dos Fuzileiros Navais Reais.

Tornou-se alpinista e guia de montanha em tempo integral, quebrando diversos recordes ao longo da carreira — o mais célebre deles a ascensão aos 14 picos com mais de 8.000 metros de altura em seis meses e seis dias, entre abril e outubro de 2019, feito que rendeu o documentário da Netflix e um recorde mundial.

No início desta semana, Purja havia publicado na rede social X que estava prestes a se tornar a primeira pessoa a escalar os 14 "super picos" duas vezes sem oxigênio suplementar. "Broad Peak, não peço nada além de um caminho seguro até o cume e de volta", escreveu na ocasião.

Últimos dias da expedição

Fida Ali, alpinista da região que trabalhava com Purja desde 2023, contou à AFP que o objetivo da equipe para a temporada era chegar ao cume do Broad Peak, depois de já terem enfrentado outra montanha, o G2, em condições meteorológicas muito adversas.

Ali chegou a se unir à expedição no Broad Peak nas etapas iniciais, mas retornou mais cedo para acompanhar uma alpinista russa que sentia os efeitos da exaustão.

*Com informações da AFP