Beats Esquenta Fest reúne Pedro Sampaio e DJs em projeto com sets inéditos no YouTube

RESUMO ＋ A Beats, marca de bebidas prontas da Ambev, lança em 9 de outubro o Beats Esquenta Fest, projeto musical com sets inéditos publicados semanalmente no YouTube. A programação reúne Pedro Sampaio, MU540, Lunna Montty, Deepkapz e Rafa Militão em apresentações gravadas dentro de uma casa.

A Beats, marca de bebidas prontas da Ambev, vai lançar em outubro o Beats Esquenta Fest, projeto musical que reúne apresentações inéditas de Pedro Sampaio, MU540, Lunna Montty, Deepkapz e Rafa Militão. Os sets serão publicados semanalmente no canal da marca no YouTube.

A estreia está marcada para 9 de outubro. A identidade do artista responsável pelo primeiro set será divulgada apenas no dia do lançamento. Depois, a programação terá uma nova apresentação por semana durante o mês.

O projeto busca aproximar a atuação da marca na música de um hábito identificado entre jovens adultos: os encontros realizados em casa antes de festas ou como programa principal da noite. Para reproduzir esse ambiente, as apresentações foram gravadas dentro de uma casa, com cômodos como sala e quarto usados como espaços para os sets.

A programação reúne artistas ligados a diferentes segmentos da música, entre eles funk e música eletrônica. Segundo a empresa, a proposta é reunir diferentes cenas musicais dentro de uma mesma programação.

Pesquisa aponta preferência de jovens por encontros presenciais

O lançamento também tem como base uma pesquisa encomendada pela Beats à Toluna, plataforma de pesquisa de mercado. O levantamento ouviu 1.000 brasileiros, divididos em dois grupos: 500 integrantes da Geração Z, com idades entre 18 e 24 anos, e 500 participantes de outras gerações.

Os entrevistados responderam às mesmas perguntas para permitir uma comparação entre a percepção dos jovens sobre os próprios hábitos e a visão das demais gerações.

Entre os integrantes da Geração Z consultados, 70% afirmaram valorizar mais as interações presenciais do que as virtuais. Outros 57% disseram que costumam dançar em festas. Já 79% afirmaram não se identificar com a ideia de que dançam mais para produzir conteúdo do que para aproveitar o momento.

Os dados foram utilizados pela marca para orientar sua estratégia em torno dos chamados “esquentas”, encontros que antecedem festas e outros eventos ou que funcionam como o próprio programa entre grupos de amigos.

“O que aprendemos ouvindo essa geração é que o jovem continua querendo encontrar os amigos, ouvir música e se divertir presencialmente, mas o jeito de viver esse rolê mudou. Muitas vezes, reunir a galera em casa já é o programa oficial do fim de semana, ganhando uma importância muito maior dentro dessa experiência, transformando o Esquenta no próprio rolê”, afirma Mariana Porto, diretora de Marketing de Beats.

Segundo a executiva, a empresa trabalha com esse território de comunicação há três anos. O novo projeto amplia essa estratégia para uma programação distribuída pelo YouTube.

O Beats Esquenta Fest combina música e conteúdo audiovisual dentro da estratégia de comunicação da marca.

A iniciativa também amplia a presença da Beats em projetos associados à música e ao entretenimento. O formato prevê a distribuição digital dos sets, enquanto os artistas ocupam o centro da programação criada para o projeto.

Quando será a estreia?

O primeiro set do Beats Esquenta Fest será publicado em 9 de outubro. Depois da estreia, a Beats prevê o lançamento de uma nova apresentação a cada semana ao longo do mês.