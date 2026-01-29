Brasileirão: Fluminense vence Grêmio com Ancelotti na arquibancada

Fluminense: clube carioca ganhou nesta quarta-feira, 29 (Wagner Meier / Correspondente autônomo/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 05h25.
O Fluminense estreou no Brasileirão 2026 com vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, nesta quarta-feira, 28, no Maracanã. O resultado marcou a 13ª vitória consecutiva do time como mandante e o retorno do técnico Luis Zubeldía à beira do campo após procedimento cardíaco.
O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, assistiu à partida das tribunas.
Após um primeiro tempo morno e com apenas um chute no gol — em finalização de John Kennedy, defendida por Weverton —, o Fluminense abriu o placar logo no início da etapa final.
Brasileirão: qual foi o placar de todos os jogos da 1ª rodada
Aos 4 minutos, Nonato apareceu como centroavante e completou o rebote do goleiro, após chute cruzado de Renê: 1 a 0.
Na sequência, o time carioca ampliou. Em jogada ensaiada de escanteio, Renê cobrou rasteiro, e Lucho Acosta finalizou de primeira, marcando um golaço aos 17 minutos: 2 a 0.
O Grêmio reagiu aos 29 minutos. Em bola aérea, Carlos Vinícius aproveitou escorada de Gustavo Martins para descontar. O zagueiro ainda teve chance clara no fim, mas desperdiçou.
O Fluminense mantém os 100% em casa na temporada e soma três pontos na estreia da Série A. O Grêmio, comandado por Luís Castro, volta a campo pressionado, após o segundo jogo seguido sem vitória.
Quais times estão disputando o Brasileirão 2026?
O Flu volta a jogar pelo Campeonato Carioca, enquanto o Grêmio segue na disputa do Gauchão.