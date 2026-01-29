Brasileirão: Fluminense vence Grêmio com Ancelotti na arquibancada

O Fluminense estreou no Brasileirão 2026 com vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, nesta quarta-feira, 28, no Maracanã. O resultado marcou a 13ª vitória consecutiva do time como mandante e o retorno do técnico Luis Zubeldía à beira do campo após procedimento cardíaco.

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, assistiu à partida das tribunas.

Gols na segunda etapa garantem os três pontos

Após um primeiro tempo morno e com apenas um chute no gol — em finalização de John Kennedy, defendida por Weverton —, o Fluminense abriu o placar logo no início da etapa final.

Brasileirão: qual foi o placar de todos os jogos da 1ª rodada

Aos 4 minutos, Nonato apareceu como centroavante e completou o rebote do goleiro, após chute cruzado de Renê: 1 a 0.

Na sequência, o time carioca ampliou. Em jogada ensaiada de escanteio, Renê cobrou rasteiro, e Lucho Acosta finalizou de primeira, marcando um golaço aos 17 minutos: 2 a 0.

O Grêmio reagiu aos 29 minutos. Em bola aérea, Carlos Vinícius aproveitou escorada de Gustavo Martins para descontar. O zagueiro ainda teve chance clara no fim, mas desperdiçou.

Momento das equipes

O Fluminense mantém os 100% em casa na temporada e soma três pontos na estreia da Série A. O Grêmio, comandado por Luís Castro, volta a campo pressionado, após o segundo jogo seguido sem vitória.

Quais times estão disputando o Brasileirão 2026?

O Flu volta a jogar pelo Campeonato Carioca, enquanto o Grêmio segue na disputa do Gauchão.