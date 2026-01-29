Brasileirão: qual foi o placar de todos os jogos da 1ª rodada

O Campeonato Brasileiro 2026 começou nesta quarta-feira, 28, com oito partidas pela 1ª rodada. O principal destaque foi a vitória da Chapecoense por 4 a 2 sobre o Santos, marcando o retorno da equipe à Série A com goleada.

No Morumbis, o São Paulo venceu o Flamengo por 2 a 1, com virada no segundo tempo diante de 27 mil torcedores, o maior público da rodada.

O primeiro gol da edição foi anotado por Mendoza, do Athletico-PR, na vitória por 1 a 0 contra o Internacional no Beira-Rio. Já o menor público ocorreu em Santos, na derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Bahia na Vila Belmiro.

Resumo dos jogos

Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras

Na Arena MRV, o Palmeiras saiu na frente com Flaco López, mas o Atlético-MG virou com Victor Hugo e um gol contra de Khellven. Vitor Roque empatou para os visitantes em duelo equilibrado e de alta intensidade.

Internacional 0 x 1 Athletico-PR

O primeiro gol do Brasileirão 2026 foi marcado por Mendoza aos 8 minutos de jogo. O Athletico-PR, de volta à elite, segurou a pressão no Beira-Rio e conquistou três pontos fora de casa.

Coritiba 0 x 1 Red Bull Bragantino

Com um a menos desde o primeiro tempo, o Coritiba resistiu até os acréscimos, quando Juninho Capixaba marcou o gol da vitória do Bragantino. O lance foi confirmado após revisão do VAR.

Vitória 2 x 0 Remo

No Barradão, o Vitória controlou o segundo tempo e marcou com Renato Kayzer e Baralhas. O Remo, que voltou à Série A após 32 anos, não conseguiu reagir.

Fluminense 2 x 1 Grêmio

Com a presença do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, nas arquibancadas, o Fluminense venceu com gols de Nonato e Lucho Acosta. Carlos Vinícius descontou para o Grêmio no fim.

Corinthians 1 x 2 Bahia

Na Vila Belmiro, o Corinthians abriu o placar com Breno Bidon, mas o Bahia virou com Jean Lucas e um pênalti convertido por Willian José. A equipe baiana somou os três pontos fora de casa.

Chapecoense 4 x 2 Santos

Em jogo com domínio alternado, a Chapecoense brilhou na volta à Série A com gols de Walter Clar, Higor Meritão, Jean Carlos e Rafael Carvalheira. O Santos chegou a empatar, mas não segurou a pressão.

São Paulo 2 x 1 Flamengo

Diante de 27 mil torcedores no Morumbis, o São Paulo virou sobre o atual campeão com gols de Luciano e Danielzinho. Gonzalo Plata havia aberto o placar para o Flamengo no primeiro tempo.

Dados da rodada