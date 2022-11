Brasil x Suíça: Quem vai jogar no lugar do Neymar e do Danilo

A Seleção Brasileira e a Suíça se enfrentam nesta segunda-feira, 28, às 13h, no estádio 947, no Catar. A partida é válida pela segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo Fifa 2022.

Para a partida de hoje, o técnico Tite terá dois desfalques de peso. O atacante Neymar e o lateral direito Danilo está fora de combate até o final da primeira fase. Ambos sofreram uma lesão no tornozelo durante o jogo contra a Sérvia.

Quem vai jogar no lugar do Neymar?

Para o lugar do Neymar, Tite deve optar por escalar o volante Fred. Com isso, o Brasil voltará para a formação que jogou durante boa parte das eliminatórias para a Copa e em alguns amistosos de preparação. A outra opção do treinador é o atacante Rodrygo do Real Madrid.

Daniel Alves vai jogar no lugar do Danilo?

Com a contusão do lateral Danilo, a expectativa é que Daniel Alves, o reserva da posição, assuma o lugar no time titular. Porém, o técnico Tite deve optar pelo zagueiro Eder Militão. Segundo informações do portal Globo Esporte, o atleta do Real Madrid treinou entre os titulares.

Como assistir o jogo do Brasil ao vivo

O jogo entre Brasil x Suíça pode ser assistido na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay e no canal do Casimiro no Youtube, no streaming Fifa+ e na TV por assinatura no SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

