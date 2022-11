Jogos da Copa do Mundo ao vivo hoje, segunda-feira, 28; onde assistir e horários

Segundo jogo da Seleção Brasileira e jogão entre Portugal e Uruguai são os destaques da segunda-feira de Copa do Mundo.

Sem sua principal estrela, a Seleção Brasileira entra em campo para tentar encaminhar a classificação para a próxima fase. O time pentacampeão do mundo precisa vencer e torcer para um empate entre Camarões e Sérvia, que jogam na primeira partida do dia.

Mais cedo, Camarões e Sérvia se enfrentam para tentar embolar o grupo do Brasil. As duas seleções perderam na estreia e precisam dos três pontos para seguir sonhando com a vaga nas oitavas.

Coreia do Sul e Gana jogam pelo Grupo H. A equipe comandada pelo atacante Son busca a vitória para tentar a classificação. Após o empate sem gols, a seleção asiática tem apenas um ponto. Gana perdeu na estreia para Portugal e tem que vencer para não ser eliminada de maneira precoce da competição.

No último jogo do dia, Portugal e Uruguai promete ser um jogão. Os europeus venceram na estreia e os sul-americanos empataram. A vitória pode classificar a equipe de Cristiano Ronaldo para as oitavas com uma rodada de antecedência. Para o Uruguai só os três pontos importam para não dar adeus a competição de maneira precoce.

Copa do Mundo 2022 ao vivo

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos da Copa hoje

Jogos do grupo G

07h - Camarões x Sérvia - TV Globo, SporTV e FIFA+

- TV Globo, SporTV e FIFA+ 13h - Brasil x Suíça - TV Globo, SporTV e FIFA+

Jogos do grupo H

10h - Coreia do Sul x Gana - TV Globo, SporTV e FIFA+

- TV Globo, SporTV e FIFA+ 16h - Portugal x Uruguai - TV Globo, SporTV, FIFA+, Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV)

