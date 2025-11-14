Brasil x Senegal: veja provável escalação para amistoso

Redação Exame
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 10h37.
Última atualização em 14 de novembro de 2025 às 10h38.
A seleção brasileira encerrou nesta sexta-feira, 14, os treinos para o amistoso contra Senegal, neste sábado.
A comissão técnica esboçou a escalação final ao longo da semana e indicou duas novidades principais: Éder Militão como lateral-direito e a presença de Estêvão no ataque titular.
A formação provável tem: Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo.
O duelo entre Brasil e Senegal acontece neste sábado, 15, às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.
O amistoso entre Brasil e Senegal terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo SporTV.
O Brasil tenta se recuperar da derrota por 3 a 2 para o Japão, no último amistoso, em outubro.
O técnico Carlo Ancelotti encara estes amistosos como últimas oportunidades para fazer testes com a Seleção Brasileira, antes de definir o grupo que disputará a Copa do Mundo de 2026.
Depois de enfrentar Senegal, o Brasil volta a campo na terça-feira, 18, às 16h30 (horário de Brasília), contra a Tunísia, em Lille, na França, encerrando o calendário de jogos de 2025.