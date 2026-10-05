Lula teve 3,3 milhões de votos a menos no 1º turno de 2026 do que em 2022

RESUMO ＋ Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminou o primeiro turno de 2026 com 53,9 milhões de votos, ou 45,16% dos votos válidos, atrás de Flávio Bolsonaro (PL), que obteve 47,03%. Na comparação com 2022, Lula perdeu cerca de 3,38 milhões de votos e teve queda de 3,27 pontos percentuais. O resultado também inverteu a vantagem registrada quatro anos antes, quando Lula terminou o primeiro turno à frente de Jair Bolsonaro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sai do primeiro turno das eleições de 2026 abaixo do adversário Flávio Bolsonaro (PL) em número de votos. Ele também termina esta etapa da corrida pela reeleição menor do que em sua campanha anterior, em 2022, quando enfrentou o pai de Flávio, o então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em números, Lula recebeu 3.379.966 votos a menos neste primeiro turno do que na mesma etapa da eleição anterior. No primeiro turno de 2022, Lula teve 57.259.504 votos, o que corresponde a 48,43% dos votos válidos.

No último domingo, 4, quando os brasileiros foram às urnas no primeiro turno de 2026, Lula foi escolhido por 53.879.538 de brasileiros, 45,16% do total. Em comparação com o pleito anterior, seu desempenho caiu 3,27 pontos percentuais.

Em quatro anos, o gráfico de votos recebidos por Lula e pelo campo bolsonarista praticamente se inverteu. Enquanto em 2022 Lula tinha 48,43% dos votos e Jair Bolsonaro, 43,2%, em 2026 Lula recebeu 45,16% e Flávio, 47,03%.

O que diziam as pesquisas?

As pesquisas divulgadas na última semana antes das eleições previam um cenário parecido. Datafolha e BTG, por exemplo, apresentaram simulações de 1º turno considerando votos válidos – modalidade que exclui os votos nulos e brancos e os indecisos – nos dois anos de pleito.

Datafolha:

No Datafolha, Lula tinha 50% dos votos válidos em 2022, enquanto Jair Bolsonaro registrava 36%. Em 2026, Lula aparece com 45% e Flávio Bolsonaro, com 40%.

Na comparação entre os dois anos, Lula registra uma queda de 5 pontos percentuais nos votos válidos, enquanto o percentual do candidato ligado ao campo bolsonarista sobe de 36% para 40%, uma variação de 4 pontos percentuais.

BTG:

Segundo a pesquisa BTG, Lula tinha 48% dos votos válidos em 2022, contra 37% de Jair Bolsonaro. Em 2026, Lula aparece com 44% e Flávio Bolsonaro, com 39%.

Entre os dois anos, Lula registra uma queda de 4 pontos percentuais nos votos válidos. Já o percentual do candidato bolsonarista passa de 37% para 39%, uma alta de 2 pontos percentuais.