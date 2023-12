Com novos recordes em 2023, futebol feminino encerra o ano em alta

Em 2023, o futebol feminino estabeleceu diversos novos recordes de público nos estádios e também de audiência nas partidas. A final do último Campeonato Brasileiro Feminino, que foi disputada entre Corinthians e Ferroviária, na Neo Química Arena, por exemplo, apresentou o inédito número de 42.566 torcedores presentes em uma partida da categoria no continente Sul-Americano.

No futebol europeu, o ano de 2023 também apresentou dados que atestam o crescimento exponencial da modalidade. Em outubro, a partida disputada entre Arsenal e Liverpool marcou o maior público da história do Campeonato Inglês Feminino ao registrar 54.115 torcedores no Emirates Stadium, casa do clube londrino.

A Copa do Mundo Feminina, que aconteceu entre os meses de julho e agosto deste ano, na Austrália e na Nova Zelândia, registrou números nunca antes vistos de audiência na Oceania. Na fase de grupos, por exemplo, mais de 1,2 milhão de torcedores foram prestigiar o evento nos estádios. O valor representa um aumento de 29% em comparação com a edição de 2019.

Em 2022, no duelo entre Barcelona e Wolfsburg, válido pela semifinal da Champions Feminina, mais de 91.600 pessoas estiveram presentes no Camp Nou e a partida alcançou a marca de maior público da história da modalidade. O segundo maior número de torcedores em um jogo da categoria também foi registrado em solo espanhol, com o clássico entre Barcelona e Real Madrid, que contou com mais de 90 mil presentes.

No Brasil, o Internacional, clube que venceu o Campeonato Brasileiro Feminino em todas as divisões de base, registra grandes públicos no principal torneio da modalidade principal. O Colorado levou mais de 36 mil torcedores ao Beira-Rio em duelo válido pela primeira partida da final do último ano e, na volta, enfrentou o Corinthians em confronto que contou com mais de 41 mil espectadores.

“O Internacional apresenta um projeto sólido para o desenvolvimento da modalidade e almeja conquistar cada vez mais espaço entre as principais equipes. Além disso, temos o objetivo de tornar o futebol feminino autossustentável no clube. Realizamos um trabalho muito forte na base e fomos campeões em todas as categorias. Fornecemos atletas de alta qualidade ao elenco principal. Iniciamos este ano, por exemplo, com 19 atletas formadas no Inter”, explica Leonardo Menezes, gerente de futebol feminino do Internacional.

Fábio Wolff, membro do comitê organizador da Brasil Ladies Cup, torneio de futebol feminino, e especialista em marketing esportivo, comenta sobre o impacto comercial do crescimento do futebol feminino: “Por conta do fortalecimento da modalidade, é possível observar um aumento expressivo na quantidade de empresas interessadas em apoiar a categoria. Esses acordos comerciais conquistados pelo futebol feminino contribuem para a evolução do esporte dentro e fora de campo”.

No Brasil, a Copa do Mundo Feminina foi exibida pela Rede Globo e registrou índices nunca antes vistos de audiência nas transmissões da modalidade. Na estreia da Seleção Brasileira no torneio, o canal de televisão obteve os melhores números em 15 anos na faixa de horário. Além disso, houve uma evolução de 100% em comparação com as semanas anteriores.

Camila Estefano, General Manager do Em Busca de Uma Estrela, projeto brasileiro de formação integral, que oferece oportunidades dentro e fora das quatro linhas para meninas que sonham em jogar futebol profissional, celebra o crescimento da audiência: "É muito legal observar a evolução da categoria em vários lugares do mundo e ver os cases recentes de Inglaterra e Espanha, com estádios lotados, investimento desde a base e conquista de títulos importantes, como a Eurocopa 2022 e a Copa do Mundo 2023. É nítido que trata-se de um desenvolvimento mundial da modalidade. Tenho certeza que o futebol feminino seguirá crescendo e ocupando cada vez mais esses lugares de destaque".

Da mesma maneira que no futebol espanhol, em que os dois clubes mais vitoriosos do país - Real Madrid e Barcelona - apresentam domínio nas modalidades masculina e feminina, acontece algo semelhante no Brasil. O Goiás, maior vencedor do campeonato estadual na categoria masculina, conquistou a última edição do torneio no âmbito feminino de maneira invicta.

“É motivo de grande alegria ver o crescimento do futebol feminino no Brasil e no mundo. Temos o desejo de aproveitar esse momento de evolução global da categoria para desenvolver nosso time e atingir resultados cada vez mais expressivos. A parceria que firmamos entre Aliança e Goiás tem sido positiva e vitoriosa para ambas as partes” afirma Patrícia Menezes, gestora do Departamento Feminino do Goiás.