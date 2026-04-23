Quais seleções ainda podem se classificar para a Copa do Mundo Feninina 2027?

Brasil: país será sede da Copa do Mundo feminina em 2027. (Nike/Divulgação)
Repórter
Publicado em 23 de abril de 2026 às 06h04.
A Copa do Mundo feminina de 2027, que será disputada no Brasil, avançou nas eliminatórias após a última data Fifa e já tem parte das seleções definidas.
Até o momento, nove equipes estão garantidas no torneio — incluindo o país-sede — enquanto outras 23 vagas seguem em disputa nos diferentes continentes.
Além do Brasil, que tem vaga automática como anfitrião, já estão confirmadas:
Ao todo, são 8 seleções classificadas via eliminatórias + o Brasil, somando nove das 32 vagas disponíveis .
A disputa segue aberta. Argentina e Colômbia lideram e aparecem como favoritas à classificação direta. Ambas já garantiram, no mínimo, presença na repescagem, enquanto Venezuela e Chile ainda brigam pelas primeiras posições.
Os quatro líderes dos grupos da Liga A (como Dinamarca, Holanda, Inglaterra e Alemanha, até aqui) garantem vaga direta. As demais classificações serão definidas em um mata-mata com 32 seleções entre outubro e dezembro.
A fase preliminar terminou, e seis seleções avançaram para o torneio principal, que será disputado em formato eliminatório. Os semifinalistas garantem vaga direta na Copa.
As vagas serão decididas na Copa Africana de Nações feminina. As quatro semifinalistas se classificam diretamente, enquanto outras duas seleções ainda terão chance via repescagem.
Já definiram seus classificados. A Nova Zelândia foi a última a garantir vaga, fechando as eliminatórias dessas regiões.
A Copa terá 32 seleções, repetindo o formato de 2023. Com apenas nove já garantidas, ainda restam 23 vagas abertas, que serão preenchidas ao longo de 2026 e início de 2027 .
O torneio será disputado entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, em oito cidades brasileiras, incluindo o Maracanã, que receberá a final .