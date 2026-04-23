Quais seleções ainda podem se classificar para a Copa do Mundo Feninina 2027?

A Copa do Mundo feminina de 2027, que será disputada no Brasil, avançou nas eliminatórias após a última data Fifa e já tem parte das seleções definidas.

Até o momento, nove equipes estão garantidas no torneio — incluindo o país-sede — enquanto outras 23 vagas seguem em disputa nos diferentes continentes.

Seleções já classificadas

Além do Brasil, que tem vaga automática como anfitrião, já estão confirmadas:

Austrália

China

Coreia do Sul

Coreia do Norte

Japão

Filipinas

Nova Zelândia

Ao todo, são 8 seleções classificadas via eliminatórias + o Brasil, somando nove das 32 vagas disponíveis .

Como estão as eliminatórias

América do Sul (Conmebol)

A disputa segue aberta. Argentina e Colômbia lideram e aparecem como favoritas à classificação direta. Ambas já garantiram, no mínimo, presença na repescagem, enquanto Venezuela e Chile ainda brigam pelas primeiras posições.

Europa (UEFA)

Os quatro líderes dos grupos da Liga A (como Dinamarca, Holanda, Inglaterra e Alemanha, até aqui) garantem vaga direta. As demais classificações serão definidas em um mata-mata com 32 seleções entre outubro e dezembro.

América do Norte e Central (Concacaf)

A fase preliminar terminou, e seis seleções avançaram para o torneio principal, que será disputado em formato eliminatório. Os semifinalistas garantem vaga direta na Copa.

África (CAF)

As vagas serão decididas na Copa Africana de Nações feminina. As quatro semifinalistas se classificam diretamente, enquanto outras duas seleções ainda terão chance via repescagem.

Ásia e Oceania

Já definiram seus classificados. A Nova Zelândia foi a última a garantir vaga, fechando as eliminatórias dessas regiões.

Quantas vagas ainda restam

A Copa terá 32 seleções, repetindo o formato de 2023. Com apenas nove já garantidas, ainda restam 23 vagas abertas, que serão preenchidas ao longo de 2026 e início de 2027 .

Quando será a Copa

O torneio será disputado entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, em oito cidades brasileiras, incluindo o Maracanã, que receberá a final .