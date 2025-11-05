Esporte

Brasil perde força e só tem um jogador na lista dos mais bem pagos do futebol

Confira a lista completa dos 10 jogadores de futebol mais bem pagos do mundo

Vini Jr: brasileiro têm ganhos estimados de US$ 60 milhões por ano (Michael Regan/Getty Images)

Vini Jr: brasileiro têm ganhos estimados de US$ 60 milhões por ano (Michael Regan/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 23h33.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

Apenas um brasileiro aparece entre os dez jogadores mais bem pagos do mundo: Vinicius Jr. O atacante do Real Madrid ocupa a sexta posição do ranking anual da Forbes, com ganhos estimados em US$ 60 milhões (cerca de R$ 327 milhões).

A ausência de Neymar no top 10 marca um recuo importante para o brasileiro na lista dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo. Ano passado, Neymar aparecia em terceiro lugar, com ganhos estimados em cerca de US$ 110 milhões, incluindo contratos com o Al Hilal, da Arábia Saudita. 

Mas, como o jogador assinou com o Santos, teve um corte salarial considerável, fator que contribuiu para que ele ficasse fora da lista dos dez mais bem pagos.

O ranking, que destaca os atletas com maiores rendimentos, coloca o português Cristiano Ronaldo em primeiro lugar pela sexta vez nos últimos dez anos.

Mesmo com 40 anos, o craque do Al Nassr (da Arábia Saudita) continua com ganhos consideráveis - estima-se que pode faturar US$ 280 milhões (R$ 1,53 bilhão). Ronaldo se mantém no topo não apenas pelos salários, mas também pela força da sua marca, que engloba contratos de patrocínio e empreendimentos próprios.

Confira a lista completa:

1. Cristiano Ronaldo

Clube: Al Nassr (Arábia Saudita)

Ganhos Totais: US$ 280 milhões (R$ 1,53 bilhão)

Idade: 40 anos

2. Lionel Messi

Clube: Inter Miami (EUA)

Ganhos Totais: US$ 130 milhões (R$ 708,5 milhões)

Idade: 38 anos

3. Karim Benzema

Clube: Al Ittihad (Arábia Saudita)

Ganhos Totais: US$ 104 milhões (R$ 567,8 milhões)

Idade: 37 anos

4. Kylian Mbappé

Clube: Real Madrid (Espanha)

Ganhos Totais: US$ 95 milhões (R$ 517,8 milhões)

Idade: 26 anos

5. Erling Haaland

Clube: Manchester City (Inglaterra)

Ganhos Totais: US$ 80 milhões (R$ 436 milhões)

Idade: 25 anos

6. Vinicius Jr.

Clube: Real Madrid (Espanha)

Ganhos Totais: US$ 60 milhões (R$ 327 milhões)

Idade: 25 anos

7. Mohamed Salah

Clube: Liverpool (Inglaterra)

Ganhos Totais: US$ 55 milhões (R$ 299,8 milhões)

Idade: 33 anos

8. Sadio Mané

Clube: Al Nassr (Arábia Saudita)

Ganhos Totais: US$ 54 milhões (R$ 294,3 milhões)

Idade: 33 anos

9. Jude Bellingham

Clube: Real Madrid (Espanha)

Ganhos Totais: US$ 44 milhões (R$ 239,8 milhões)

Idade: 22 anos

10. Lamine Yamal

Clube: Barcelona (Espanha)

Ganhos Totais: US$ 43 milhões (R$ 234,35 milhões)

Idade: 18 anos

Acompanhe tudo sobre:FutebolSalários

Mais de Esporte

Torcida aprova técnico estrangeiro na seleção, aponta pesquisa

Vitórias brasileiras no GP do Brasil de Fórmula 1: de Fittipaldi a Massa

Grêmio x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

São Paulo x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Mais na Exame

Esporte

Torcida aprova técnico estrangeiro na seleção, aponta pesquisa

Mundo

Acordo com Mercosul será firmado em 20 de dezembro, diz chefe da UE a Lula

ESG

Startup re.green leva prêmio ambiental mais prestigiado do mundo

Um conteúdo Esfera Brasil

CPI do Crime Organizado busca respostas concretas em meio à polarização