Brasil perde força e só tem um jogador na lista dos mais bem pagos do futebol

Apenas um brasileiro aparece entre os dez jogadores mais bem pagos do mundo: Vinicius Jr. O atacante do Real Madrid ocupa a sexta posição do ranking anual da Forbes, com ganhos estimados em US$ 60 milhões (cerca de R$ 327 milhões).

A ausência de Neymar no top 10 marca um recuo importante para o brasileiro na lista dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo. Ano passado, Neymar aparecia em terceiro lugar, com ganhos estimados em cerca de US$ 110 milhões, incluindo contratos com o Al Hilal, da Arábia Saudita.

Mas, como o jogador assinou com o Santos, teve um corte salarial considerável, fator que contribuiu para que ele ficasse fora da lista dos dez mais bem pagos.

O ranking, que destaca os atletas com maiores rendimentos, coloca o português Cristiano Ronaldo em primeiro lugar pela sexta vez nos últimos dez anos.

Mesmo com 40 anos, o craque do Al Nassr (da Arábia Saudita) continua com ganhos consideráveis - estima-se que pode faturar US$ 280 milhões (R$ 1,53 bilhão). Ronaldo se mantém no topo não apenas pelos salários, mas também pela força da sua marca, que engloba contratos de patrocínio e empreendimentos próprios.

Confira a lista completa:

1. Cristiano Ronaldo

Clube: Al Nassr (Arábia Saudita)

Ganhos Totais: US$ 280 milhões (R$ 1,53 bilhão)

Idade: 40 anos

2. Lionel Messi

Clube: Inter Miami (EUA)

Ganhos Totais: US$ 130 milhões (R$ 708,5 milhões)

Idade: 38 anos

3. Karim Benzema

Clube: Al Ittihad (Arábia Saudita)

Ganhos Totais: US$ 104 milhões (R$ 567,8 milhões)

Idade: 37 anos

4. Kylian Mbappé

Clube: Real Madrid (Espanha)

Ganhos Totais: US$ 95 milhões (R$ 517,8 milhões)

Idade: 26 anos

5. Erling Haaland

Clube: Manchester City (Inglaterra)

Ganhos Totais: US$ 80 milhões (R$ 436 milhões)

Idade: 25 anos

6. Vinicius Jr.

Clube: Real Madrid (Espanha)

Ganhos Totais: US$ 60 milhões (R$ 327 milhões)

Idade: 25 anos

7. Mohamed Salah

Clube: Liverpool (Inglaterra)

Ganhos Totais: US$ 55 milhões (R$ 299,8 milhões)

Idade: 33 anos

8. Sadio Mané

Clube: Al Nassr (Arábia Saudita)

Ganhos Totais: US$ 54 milhões (R$ 294,3 milhões)

Idade: 33 anos

9. Jude Bellingham

Clube: Real Madrid (Espanha)

Ganhos Totais: US$ 44 milhões (R$ 239,8 milhões)

Idade: 22 anos

10. Lamine Yamal

Clube: Barcelona (Espanha)

Ganhos Totais: US$ 43 milhões (R$ 234,35 milhões)

Idade: 18 anos