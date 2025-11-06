Jogos de hoje, quinta-feira, 6 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Palmeiras x Santos e Fluminense x Mirassol pelo Brasileirão, além da rodada completa da Copa do Mundo Sub-17, são os destaques do futebol desta quinta-feira, 6.
A programação do dia também inclui jogos da UEFA Europa League, Copa do Brasil Sub-20, Campeonato Saudita e Supercopa do Egito.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Copa do Mundo Sub-17
- 9h30 - Bolívia x Itália – FIFA+
- 9h30 - Portugal x Marrocos – FIFA+
- 10h - Japão x Nova Caledônia – FIFA+
- 10h30 - Argentina x Tunísia – CazéTV e FIFA+
- 11h45 - Fiji x Bélgica – FIFA+
- 12h15 - Emirados Árabes Unidos x Croácia – FIFA+
- 12h45 - Catar x África do Sul – FIFA+
- 12h45 - Senegal x Costa Rica – FIFA+
Supercopa do Egito
- 11h15 - Al Ahly x Ceramica Cleopatra – ESPN 4 e Disney+
- 14h15 - Zamalek x Pyramids – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Saudita
- 11h55 - Al Hazem x Al Khaleej – Canal GOAT
- 14h30 - Al Qadsiah x Al Kholood – Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Saudita Feminino
- 13h30 - Al Nassr x Al Hilal – Canal GOAT
UEFA Europa League
- 14h45 - Sturm Graz x Nottingham Forest – CazéTV
- 14h45 - Utrecht x Porto – CazéTV
- 17h - Betis x Lyon – CazéTV
- 17h - Rangers x Roma – CazéTV
Campeonato Alemão Feminino
- 15h - Hoffenheim x Freiburg – DAZN
Copa do Brasil Sub-20
- 16h30 - Flamengo x Atlético-MG – Sportv
Campeonato Inglês (Terceira Divisão)
- 17h - Reading x Stevenage – Disney+
Brasileirão Série A
- 19h30 - Fluminense x Mirassol – Record, CazéTV e Premiere
- 20h - Ceará x Fortaleza – Premiere
- 21h30 - Palmeiras x Santos – Sportv e Premiere
Copa do Caribe
- 20h - Cibao x O&M FC – Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje pelo Brasileirão?
O jogo Palmeiras x Santos terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 21h30.
Que horas é o jogo do Fluminense?
O jogo Fluminense x Mirassol terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e Premiere, às 19h30.
Qual canal irá passar o jogo Ceará x Fortaleza pelo Brasileirão
O jogo Ceará x Fortaleza terá transmissão ao vivo no Premiere, às 20h.
