Jogos de hoje, quinta-feira, 6 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quinta-feira online e na TV por assinatura

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 14h44.

Última atualização em 6 de novembro de 2025 às 15h20.

Os confrontos entre Palmeiras x Santos e Fluminense x Mirassol pelo Brasileirão, além da rodada completa da Copa do Mundo Sub-17, são os destaques do futebol desta quinta-feira, 6.

A programação do dia também inclui jogos da UEFA Europa League, Copa do Brasil Sub-20, Campeonato Saudita e Supercopa do Egito.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Mundo Sub-17

  • 9h30 - Bolívia x Itália – FIFA+
  • 9h30 - Portugal x Marrocos – FIFA+
  • 10h - Japão x Nova Caledônia – FIFA+
  • 10h30 - Argentina x Tunísia – CazéTV e FIFA+
  • 11h45 - Fiji x Bélgica – FIFA+
  • 12h15 - Emirados Árabes Unidos x Croácia – FIFA+
  • 12h45 - Catar x África do Sul – FIFA+
  • 12h45 - Senegal x Costa Rica – FIFA+

Supercopa do Egito

  • 11h15 - Al Ahly x Ceramica Cleopatra – ESPN 4 e Disney+
  • 14h15 - Zamalek x Pyramids – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

  • 11h55 - Al Hazem x Al Khaleej – Canal GOAT
  • 14h30 - Al Qadsiah x Al Kholood – Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Saudita Feminino

  • 13h30 - Al Nassr x Al Hilal – Canal GOAT

UEFA Europa League

  • 14h45 - Sturm Graz x Nottingham Forest – CazéTV
  • 14h45 - Utrecht x Porto – CazéTV
  • 17h - Betis x Lyon – CazéTV
  • 17h - Rangers x Roma – CazéTV

Campeonato Alemão Feminino

  • 15h - Hoffenheim x Freiburg – DAZN

Copa do Brasil Sub-20

  • 16h30 - Flamengo x Atlético-MG – Sportv

Campeonato Inglês (Terceira Divisão)

  • 17h - Reading x Stevenage – Disney+

Brasileirão Série A

Copa do Caribe

  • 20h - Cibao x O&M FC – Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje pelo Brasileirão?

O jogo Palmeiras x Santos terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 21h30.

Que horas é o jogo do Fluminense?

O jogo Fluminense x Mirassol terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e Premiere, às 19h30.

Qual canal irá passar o jogo Ceará x Fortaleza pelo Brasileirão

O jogo Ceará x Fortaleza terá transmissão ao vivo no Premiere, às 20h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira, 6.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira, 6.

Record

  • 19h30 - Fluminense x Mirassol - Brasileirão Série A

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira, 6.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 16h30 - Flamengo x Atlético-MG - Copa do Brasil Sub-20
  • 21h30 - Palmeiras x Santos - Brasileirão Série A

Premiere

  • 19h30 - Fluminense x Mirassol - Brasileirão Série A
  • 20h - Ceará x Fortaleza - Brasileirão Série A
  • 21h30 - Palmeiras x Santos - Brasileirão Série A

ESPN 4

  • 11h15 - Al Ahly x Ceramica Cleopatra - Supercopa do Egito
  • 14h15 - Zamalek x Pyramids - Supercopa do Egito

BandSports

  • 14h30 - Al Qadsiah x Al Kholood - Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

FIFA+

  • 9h30 - Bolívia x Itália - Mundial Sub-17
  • 9h30 - Portugal x Marrocos - Mundial Sub-17
  • 10h - Japão x Nova Caledônia - Mundial Sub-17
  • 10h30 - Argentina x Tunísia - Mundial Sub-17
  • 11h45 - Fiji x Bélgica - Mundial Sub-17
  • 12h15 - Emirados Árabes x Croácia - Mundial Sub-17
  • 12h45 - Catar x África do Sul - Mundial Sub-17
  • 12h45 - Senegal x Costa Rica - Mundial Sub-17

CazéTV

  • 10h30 - Argentina x Tunísia - Mundial Sub-17
  • 14h45 - Sturm Graz x Nottingham Forest - UEFA Europa League
  • 14h45 - Utrecht x Porto - UEFA Europa League
  • 17h - Betis x Lyon - UEFA Europa League
  • 17h - Rangers x Roma - UEFA Europa League
  • 19h30 - Fluminense x Mirassol - Brasileirão Série A

Disney+

  • 11h15 - Al Ahly x Ceramica Cleopatra - Supercopa do Egito
  • 14h15 - Zamalek x Pyramids - Supercopa do Egito
  • 17h - Reading x Stevenage - Campeonato Inglês
  • 20h - Cibao x O&M FC - Copa do Caribe

Canal GOAT (YouTube)

  • 11h55 - Al Hazem x Al Khaleej - Campeonato Saudita
  • 13h30 - Al Nassr x Al Hilal (F) - Campeonato Saudita Feminino
  • 14h30 - Al Qadsiah x Al Kholood - Campeonato Saudita

Esporte na Band (YouTube)

  • 14h30 - Al Qadsiah x Al Kholood - Campeonato Saudita

Globoplay

  • 21h30 - Palmeiras x Santos - Brasileirão Série A

DAZN

  • 15h - Hoffenheim x Freiburg - Campeonato Alemão Feminino
