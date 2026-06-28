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Fase de grupos copa 2026

Brasil na VNL 2026: quando é o próximo jogo de vôlei da seleção feminina?

Seleção estreia na terceira semana da Liga das Nações contra o Japão; veja data, horário e onde assistir

Seleção Brasileira de Vôlei: equipe feminina só perdeu um jogo até agora na VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Seleção Brasileira de Vôlei: equipe feminina só perdeu um jogo até agora na VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 28 de junho de 2026 às 13h21.

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A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra na Liga das Nações (VNL) 2026 na próxima quarta-feira, 8, para enfrentar o Japão, pela terceira e última semana da fase preliminar da competição.

A partida está marcada às 7h20 (horário de Brasília). O confronto abre a sequência de quatro jogos do Brasil na etapa disputada no Japão.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães chega à terceira semana com sete vitórias e uma derrota. Na última partida, o Brasil foi superado pela Alemanha por 3 sets a 2 e perdeu a liderança da competição para os Estados Unidos.

Gabi Guimarães vai jogar contra o Japão?

A capitã da Seleção Brasileira, a ponteira Gabi Guimarães, foi cortada da terceira semana da Liga das Nações e não participará dos jogos do Brasil em Osaka, no Japão.

Segundo a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), a atleta apresenta um desconforto na região lombar e permanecerá no Brasil para tratamento.

De acordo com a entidade, o problema físico não tem relação com a lesão na costela sofrida por Gabi durante a temporada de clubes. Desde o início da Liga das Nações, a ponteira vinha sendo preservada pela comissão técnica por conta do controle de carga física após o calendário europeu.

A jogadora será reavaliada ao fim da terceira etapa da VNL, disputada entre os dias 8 e 12 de julho.

Próximos jogos do Brasil na VNL feminina

  • 8 de julho, 7h20 — Brasil x Japão
  • 10 de julho, 7h20 — Brasil x Polônia
  • 11 de julho, 3h30 — Brasil x Tailândia
  • 12 de julho, 0h — Brasil x Estados Unidos

Onde assistir ao próximo jogo do Brasil na VNL?

A transmissão de Brasil x Japão será feita por sportv, VBTV e Globoplay.

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