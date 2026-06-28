Brasil na VNL 2026: quando é o próximo jogo de vôlei da seleção feminina?

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra na Liga das Nações (VNL) 2026 na próxima quarta-feira, 8, para enfrentar o Japão, pela terceira e última semana da fase preliminar da competição.

A partida está marcada às 7h20 (horário de Brasília). O confronto abre a sequência de quatro jogos do Brasil na etapa disputada no Japão.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães chega à terceira semana com sete vitórias e uma derrota. Na última partida, o Brasil foi superado pela Alemanha por 3 sets a 2 e perdeu a liderança da competição para os Estados Unidos.

Gabi Guimarães vai jogar contra o Japão?

A capitã da Seleção Brasileira, a ponteira Gabi Guimarães, foi cortada da terceira semana da Liga das Nações e não participará dos jogos do Brasil em Osaka, no Japão.

Segundo a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), a atleta apresenta um desconforto na região lombar e permanecerá no Brasil para tratamento.

De acordo com a entidade, o problema físico não tem relação com a lesão na costela sofrida por Gabi durante a temporada de clubes. Desde o início da Liga das Nações, a ponteira vinha sendo preservada pela comissão técnica por conta do controle de carga física após o calendário europeu.

A jogadora será reavaliada ao fim da terceira etapa da VNL, disputada entre os dias 8 e 12 de julho.

Próximos jogos do Brasil na VNL feminina

8 de julho, 7h20 — Brasil x Japão

10 de julho, 7h20 — Brasil x Polônia

11 de julho, 3h30 — Brasil x Tailândia

12 de julho, 0h — Brasil x Estados Unidos

Onde assistir ao próximo jogo do Brasil na VNL?

A transmissão de Brasil x Japão será feita por sportv, VBTV e Globoplay.