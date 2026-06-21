Brasil perde invencibilidade na VNL 2026 com derrota para Alemanha

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei teve sua sequência de vitórias interrompida na Liga das Nações (VNL) de 2026. Neste domingo, 21 de junho, a equipe foi derrotada pela Alemanha por 3 sets a 2, com parciais de 26-24, 28-26, 15-25, 19-25 e 16-14, em Ancara, na Turquia. Com o resultado, o Brasil perde a liderança da competição para os Estados Unidos.

A Seleção encerra a segunda semana da VNL com sete vitórias e uma derrota.

Como foi a partida

Para o confronto, José Roberto Guimarães manteve Luzia e Rosamaria no time titular e promoveu Roberta à posição de titular. Julia Bergmann e Ana Cristina atuaram como ponteiras, com Julia Kudiess no meio de rede e Marcelle como líbero. Gabi, em recuperação de lesão, não foi utilizada.

A partida foi disputada desde o início, sem que nenhuma das equipes conseguisse construir uma vantagem expressiva. No primeiro set, o técnico brasileiro testou a entrada de Macris e Kisy, mas a Alemanha levou a parcial.

No segundo set, o Brasil chegou a abrir 9 a 5, antes de a Alemanha reagir. As alemãs desperdiçaram alguns set-points e converteram o último, enquanto a Seleção Brasileira buscava soluções com as entradas de Helena, Tainara e Diana — sem conseguir reverter o cenário.

No terceiro set, o time brasileiro encontrou eficiência com Macris, Diana e, principalmente, Helena, e levou essa formação ao quarto set, onde reduziu os erros e foi mais incisivo no ataque, forçando o tie-break.

Na parcial decisiva, a Alemanha explorou bem a marcação sobre Helena e abriu 8 a 3. A reação brasileira veio com a entrada de Ana Cristina, chamada por Macris, que ajudou a equipe a empatar em 12 a 12. Na definição do set, no entanto, erros das três ponteiras brasileiras garantiram a vitória alemã.

Helena e Ana Cristina foram as maiores pontuadoras da partida, com 21 pontos cada. Bergmann fechou o jogo com 17.

Próximos compromissos das Seleções

A Seleção Feminina volta a entrar em quadra na VNL em 8 de julho, contra o Japão, em casa. Já a Seleção Masculina inicia sua segunda semana de competição em 24 de junho, contra a Ucrânia, em Liubliana, na Eslovênia.