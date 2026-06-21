Esporte

Fase de grupos copa 2026

Brasil perde invencibilidade na VNL 2026 com derrota para Alemanha

Seleção brasileira perdeu por 3 sets a 2 e cede liderança da competição para os Estados Unidos

Alemanha bate Brasil no tie-break e interrompe sequência de vitórias na VNL 2026 (Volleyball World)

Alemanha bate Brasil no tie-break e interrompe sequência de vitórias na VNL 2026 (Volleyball World)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 21 de junho de 2026 às 13h04.

Última atualização em 21 de junho de 2026 às 13h09.

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei teve sua sequência de vitórias interrompida na Liga das Nações (VNL) de 2026. Neste domingo, 21 de junho, a equipe foi derrotada pela Alemanha por 3 sets a 2, com parciais de 26-24, 28-26, 15-25, 19-25 e 16-14, em Ancara, na Turquia. Com o resultado, o Brasil perde a liderança da competição para os Estados Unidos.

A Seleção encerra a segunda semana da VNL com sete vitórias e uma derrota.

Como foi a partida

Para o confronto, José Roberto Guimarães manteve Luzia e Rosamaria no time titular e promoveu Roberta à posição de titular. Julia Bergmann e Ana Cristina atuaram como ponteiras, com Julia Kudiess no meio de rede e Marcelle como líbero. Gabi, em recuperação de lesão, não foi utilizada.

A partida foi disputada desde o início, sem que nenhuma das equipes conseguisse construir uma vantagem expressiva. No primeiro set, o técnico brasileiro testou a entrada de Macris e Kisy, mas a Alemanha levou a parcial.

No segundo set, o Brasil chegou a abrir 9 a 5, antes de a Alemanha reagir. As alemãs desperdiçaram alguns set-points e converteram o último, enquanto a Seleção Brasileira buscava soluções com as entradas de Helena, Tainara e Diana — sem conseguir reverter o cenário.

No terceiro set, o time brasileiro encontrou eficiência com Macris, Diana e, principalmente, Helena, e levou essa formação ao quarto set, onde reduziu os erros e foi mais incisivo no ataque, forçando o tie-break.

Na parcial decisiva, a Alemanha explorou bem a marcação sobre Helena e abriu 8 a 3. A reação brasileira veio com a entrada de Ana Cristina, chamada por Macris, que ajudou a equipe a empatar em 12 a 12. Na definição do set, no entanto, erros das três ponteiras brasileiras garantiram a vitória alemã.

Helena e Ana Cristina foram as maiores pontuadoras da partida, com 21 pontos cada. Bergmann fechou o jogo com 17.

Próximos compromissos das Seleções

A Seleção Feminina volta a entrar em quadra na VNL em 8 de julho, contra o Japão, em casa. Já a Seleção Masculina inicia sua segunda semana de competição em 24 de junho, contra a Ucrânia, em Liubliana, na Eslovênia.

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