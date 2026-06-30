Brasil x Japão na VNL 2026: veja horário e onde assistir ao jogo de vôlei feminino

Seleção brasileira de vôlei: equipe feminina venceu sete dos oito jogos disputados até agora na VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)
Repórter
Publicado em 30 de junho de 2026 às 21h30.
A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei enfrenta o Japão nesta quarta-feira, 8, pela terceira e última semana da fase preliminar da Liga das Nações (VNL) 2026.
A partida será disputada em Osaka, no Japão, com início às 7h20 (horário de Brasília). O confronto abre a sequência de quatro jogos da seleção brasileira antes da definição dos classificados para a fase final do torneio.
A equipe comandada por José Roberto Guimarães ocupa a vice-liderança da competição, com 20 pontos, empatada em campanha com os Estados Unidos e atrás apenas nos critérios de desempate.
Até aqui, o Brasil soma sete vitórias e uma derrota.
O jogo está marcado para começar às 7h20 (horário de Brasília).
A partida entre Brasil e Japão terá transmissão ao vivo pela sportv, ge tv e VBTV.
A Seleção encerrou a segunda semana da VNL com derrota para a Alemanha por 3 sets a 2, resultado que encerrou a invencibilidade brasileira e fez a equipe perder a liderança da competição para os Estados Unidos.
Mesmo assim, a campanha segue consistente. O Brasil venceu sete das oito partidas disputadas até o momento. Entre os resultados, o principal destaque foi a vitória sobre a Itália, ainda na primeira semana, que encerrou uma sequência de 39 jogos de invencibilidade das atuais campeãs mundiais e bicampeãs da VNL.
O adversário da estreia na terceira semana também faz boa campanha. O Japão ocupa a quinta colocação, com seis vitórias em oito jogos.
A capitã da Seleção Brasileira, Gabi Guimarães, foi cortada da terceira semana da Liga das Nações e não disputará os jogos em Osaka.
Segundo a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), a ponteira apresenta um desconforto na região lombar e permanecerá no Brasil para tratamento.
Além de Gabi, o Brasil também perdeu a oposta Tainara, que sofreu uma lesão no tendão quadriciptal do joelho direito e está fora da competição. Para completar o elenco, a ponteira Maiara Basso foi convocada.
Esta é a oitava edição da Liga das Nações, criada em 2018. Itália e Estados Unidos são os maiores campeões da competição, com três títulos cada, enquanto o Brasil ainda busca a conquista inédita.
Na fase preliminar, as 18 seleções disputam 12 partidas. Ao fim das três semanas, os oito melhores avançam às quartas de final. A fase decisiva será disputada em sede única, e a República Popular da China já tem vaga garantida como país anfitrião.
|Posição
|Equipe
|Ganhou
|Pontos
|Relação de Sets
|Saldo de pontos
|1
|Estados Unidos
|7
|20
|3.500
|1.231
|2
|Brasil
|7
|20
|2.300
|1.195
|3
|Itália
|6
|18
|2.222
|1.104
|4
|Polônia
|6
|17
|1.750
|1.083
|5
|Japão
|6
|16
|1.583
|1.088
|6
|Turquia
|6
|15
|1.461
|1.084
|7
|Canadá
|5
|15
|1.357
|1.005
|8
|China
|5
|14
|1.285
|1.038
|9
|Países Baixos
|4
|12
|1.250
|1.025
|10
|Tchéquia
|4
|11
|0.857
|0.993
|11
|Alemanha
|3
|11
|0.833
|0.965
|12
|Bélgica
|3
|8
|0.619
|0.935
|13
|Sérvia
|2
|10
|0.833
|0.979
|14
|Tailândia
|2
|9
|0.631
|0.931
|15
|Ucrânia
|2
|6
|0.545
|0.904
|16
|Bulgária
|2
|5
|0.400
|0.871
|17
|República Dominicana
|1
|5
|0.363
|0.827
|18
|França
|1
|4
|0.391
|0.851