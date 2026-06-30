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Fase de grupos copa 2026

Brasil x Japão na VNL 2026: veja horário e onde assistir ao jogo de vôlei feminino

Seleção feminina enfrenta o Japão nesta quarta-feira, 8, pela terceira semana da Liga das Nações

Seleção brasileira de vôlei: equipe feminina venceu sete dos oito jogos disputados até agora na VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Seleção brasileira de vôlei: equipe feminina venceu sete dos oito jogos disputados até agora na VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 30 de junho de 2026 às 21h30.

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A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei enfrenta o Japão nesta quarta-feira, 8, pela terceira e última semana da fase preliminar da Liga das Nações (VNL) 2026.

A partida será disputada em Osaka, no Japão, com início às 7h20 (horário de Brasília). O confronto abre a sequência de quatro jogos da seleção brasileira antes da definição dos classificados para a fase final do torneio.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães ocupa a vice-liderança da competição, com 20 pontos, empatada em campanha com os Estados Unidos e atrás apenas nos critérios de desempate.

Até aqui, o Brasil soma sete vitórias e uma derrota.

Que horas é o jogo Brasil x Japão nesta quarta-feira?

O jogo está marcado para começar às 7h20 (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo do Brasil contra o Japão?

A partida entre Brasil e Japão terá transmissão ao vivo pela sportv, ge tv e VBTV.

Como chega o Brasil para o jogo?

A Seleção encerrou a segunda semana da VNL com derrota para a Alemanha por 3 sets a 2, resultado que encerrou a invencibilidade brasileira e fez a equipe perder a liderança da competição para os Estados Unidos.

Mesmo assim, a campanha segue consistente. O Brasil venceu sete das oito partidas disputadas até o momento. Entre os resultados, o principal destaque foi a vitória sobre a Itália, ainda na primeira semana, que encerrou uma sequência de 39 jogos de invencibilidade das atuais campeãs mundiais e bicampeãs da VNL.

O adversário da estreia na terceira semana também faz boa campanha. O Japão ocupa a quinta colocação, com seis vitórias em oito jogos.

Gabi Guimarães vai jogar?

A capitã da Seleção Brasileira, Gabi Guimarães, foi cortada da terceira semana da Liga das Nações e não disputará os jogos em Osaka.

Segundo a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), a ponteira apresenta um desconforto na região lombar e permanecerá no Brasil para tratamento.

Além de Gabi, o Brasil também perdeu a oposta Tainara, que sofreu uma lesão no tendão quadriciptal do joelho direito e está fora da competição. Para completar o elenco, a ponteira Maiara Basso foi convocada.

Próximos jogos do Brasil na VNL feminina

  • 8 de julho, 7h20 — Brasil x Japão
  • 10 de julho, 7h20 — Brasil x Polônia
  • 11 de julho, 3h30 — Brasil x Tailândia
  • 12 de julho, 0h — Brasil x Estados Unidos

Como funciona a VNL feminina?

Esta é a oitava edição da Liga das Nações, criada em 2018. Itália e Estados Unidos são os maiores campeões da competição, com três títulos cada, enquanto o Brasil ainda busca a conquista inédita.

Na fase preliminar, as 18 seleções disputam 12 partidas. Ao fim das três semanas, os oito melhores avançam às quartas de final. A fase decisiva será disputada em sede única, e a República Popular da China já tem vaga garantida como país anfitrião.

PosiçãoEquipeGanhouPontosRelação de SetsSaldo de pontos
1Estados Unidos7203.5001.231
2Brasil7202.3001.195
3Itália6182.2221.104
4Polônia6171.7501.083
5Japão6161.5831.088
6Turquia6151.4611.084
7Canadá5151.3571.005
8China5141.2851.038
9Países Baixos4121.2501.025
10Tchéquia4110.8570.993
11Alemanha3110.8330.965
12Bélgica380.6190.935
13Sérvia2100.8330.979
14Tailândia290.6310.931
15Ucrânia260.5450.904
16Bulgária250.4000.871
17República Dominicana150.3630.827
18França140.3910.851
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