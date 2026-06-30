Brasil x Japão na VNL 2026: veja horário e onde assistir ao jogo de vôlei feminino

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei enfrenta o Japão nesta quarta-feira, 8, pela terceira e última semana da fase preliminar da Liga das Nações (VNL) 2026.

A partida será disputada em Osaka, no Japão, com início às 7h20 (horário de Brasília). O confronto abre a sequência de quatro jogos da seleção brasileira antes da definição dos classificados para a fase final do torneio.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães ocupa a vice-liderança da competição, com 20 pontos, empatada em campanha com os Estados Unidos e atrás apenas nos critérios de desempate.

Até aqui, o Brasil soma sete vitórias e uma derrota.

Que horas é o jogo Brasil x Japão nesta quarta-feira?

O jogo está marcado para começar às 7h20 (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo do Brasil contra o Japão?

A partida entre Brasil e Japão terá transmissão ao vivo pela sportv, ge tv e VBTV.

Como chega o Brasil para o jogo?

A Seleção encerrou a segunda semana da VNL com derrota para a Alemanha por 3 sets a 2, resultado que encerrou a invencibilidade brasileira e fez a equipe perder a liderança da competição para os Estados Unidos.

Mesmo assim, a campanha segue consistente. O Brasil venceu sete das oito partidas disputadas até o momento. Entre os resultados, o principal destaque foi a vitória sobre a Itália, ainda na primeira semana, que encerrou uma sequência de 39 jogos de invencibilidade das atuais campeãs mundiais e bicampeãs da VNL.

O adversário da estreia na terceira semana também faz boa campanha. O Japão ocupa a quinta colocação, com seis vitórias em oito jogos.

Gabi Guimarães vai jogar?

A capitã da Seleção Brasileira, Gabi Guimarães, foi cortada da terceira semana da Liga das Nações e não disputará os jogos em Osaka.

Segundo a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), a ponteira apresenta um desconforto na região lombar e permanecerá no Brasil para tratamento.

Além de Gabi, o Brasil também perdeu a oposta Tainara, que sofreu uma lesão no tendão quadriciptal do joelho direito e está fora da competição. Para completar o elenco, a ponteira Maiara Basso foi convocada.

Próximos jogos do Brasil na VNL feminina

8 de julho, 7h20 — Brasil x Japão

— Brasil x Japão 10 de julho, 7h20 — Brasil x Polônia

— Brasil x Polônia 11 de julho, 3h30 — Brasil x Tailândia

— Brasil x Tailândia 12 de julho, 0h — Brasil x Estados Unidos

Como funciona a VNL feminina?

Esta é a oitava edição da Liga das Nações, criada em 2018. Itália e Estados Unidos são os maiores campeões da competição, com três títulos cada, enquanto o Brasil ainda busca a conquista inédita.

Na fase preliminar, as 18 seleções disputam 12 partidas. Ao fim das três semanas, os oito melhores avançam às quartas de final. A fase decisiva será disputada em sede única, e a República Popular da China já tem vaga garantida como país anfitrião.