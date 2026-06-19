Esporte

Fase de grupos copa 2026

Gabi joga neste sábado? Veja escalação do Brasil contra a China na VNL 2026

Brasil encara a China neste sábado, 20, pela VNL feminina 2026; veja a lista de jogadoras inscritas por José Roberto Guimarães

Gabi: ponteira do Brasil está convocada para a VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Gabi: ponteira do Brasil está convocada para a VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 19 de junho de 2026 às 18h02.

O técnico José Roberto Guimarães definiu a lista com as 14 jogadoras inscritas para o jogo da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei contra a China, pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

A partida será disputada neste sábado, 20, às 10h (horário de Brasília), em Ancara, na Turquia.

Entre as relacionadas para o confronto estão as levantadoras Macris e Roberta, as opostas Kisy e Tainara, além de nomes como Ana Cristina, Rosamaria, Júlia Bergmann, Júlia Kudiess, Marcelle e Natinha.

Gabi joga contra a China?

Gabi não está entre as 14 jogadoras inscritas para a partida contra a China neste sábado, 20, pela VNL feminina 2026.

A ponteira está convocada por José Roberto Guimarães para a disputa da Liga das Nações e poderá ser utilizada em outras partidas da etapa de Ancara, na Turquia.

A ausência faz parte de um processo de gestão física da atleta. Gabi terminou a temporada de clubes pelo Conegliano com desgaste físico, passou por cuidados no joelho e também se recuperou de uma lesão na costela.

Às vésperas do jogo contra a Itália, no dia 7 de junho, ela sentiu um incômodo na lombar, resultado de uma lesão sofrida em março. Com isso, o retorno da capitã às partidas vem sendo avaliado de forma gradual pela comissão técnica.

Jogadoras do Brasil escaladas para jogo contra a China

Levantadoras

  • Macris
  • Roberta

Opostas

  • Kisy
  • Tainara

Ponteiras/Opostas

  • Ana Cristina
  • Helena
  • Rosamaria

Ponteira

  • Júlia Bergmann

Centrais

  • Diana
  • Júlia Kudiess
  • Lorena
  • Luzia

Líberos

  • Marcelle
  • Natinha
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