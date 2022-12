Brasil já perdeu da Croácia? Veja histórico entre as seleções

O Brasil retoma sua caminhada na fase decisiva da Copa do Mundo Fifa 2022. A Seleção enfrenta a Croácia nesta sexta-feira, 9, no estádio Cidade Educação, no Catar. O jogo é válido pelas quartas de final do Mundial do Catar.

Esta será a terceira vez que Brasil e Croácia se enfrentam em uma Copa do Mundo. A primeira, em 2006, o Brasil venceu por 1 a 0, com gol de Kaká. Em 2014, as seleções voltam a se encontrar e o Brasil venceu novamente, dessa vez por 3 a 1.

Incluindo os confrontos em copa, na história foram quatro jogos entre as seleções. O Brasil leva vantagem com três vitórias e nenhuma derrota. No último confronto, a seleção brasileira venceu por 2 a 0, em jogo preparatório para a Copa do Mundo de 2018.

A Croácia joga as quartas de final de uma Copa do Mundo pela terceira vez, em cinco participações. A melhor campanha da equipe foi em 2018, quando conseguiu o segundo lugar.

Croácia já ganhou do Brasil?

Não, em quatro confrontos, a seleção croata nunca venceu o Brasil. Ao todo foram três derrotas e um empate.

Histórico entre Brasil e Croácia

16/08/2005: Brasil 1 x 1 Croácia

13/06/2006: Brasil 1 x 0 Croácia

12/06/2014: Brasil 3 x 1 Croácia

03/06/2018: Brasil 2 x 0 Croácia

Escalação do Brasil contra Croácia

Provável escalação do Brasil: Alisson, Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.

