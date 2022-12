Jogos da Copa do Mundo ao vivo hoje, sexta-feira, 9; onde assistir e horários

O começo das quartas de final de Copa do Mundo do Catar são destaque nesta sexta-feira de futebol:

A Copa do Mundo retorna às suas atividades, e o dia começa com a aguardada partida entre Brasil, que goleou a Coréia do Sul nas quartas de final por 4 a1, e Croácia, que chegou na final da Copa do Mundo de 2018.

O dia segue na parte da tarde com o jogo entre Argentina e Holanda, onde os nossos irmãos latinos são os favoritos para passar para as semis do mundial.

Copa do Mundo 2022 ao vivo

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos da Copa hoje

Jogos das quartas de final

12h - Brasil x Croácia - Globo, SporTV, SporTV 2, GloboPlay, Fifa+, CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch)

O jogo desta sexta-feira às 12h entre Brasil x Croácia terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV, Globoplay, FIFA+, Twitch (Casimito), YouTube (Cazé TV) e em tempo real na EXAME.

O jogo desta sexta-feira às 16h entre Holanda x Argentina terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV, Globoplay, FIFA+ e em tempo real na EXAME.

