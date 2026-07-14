VNL 2026: quem vai substituir Júlia Kudiess na Seleção Brasileira de vôlei feminino?

Larissa: atleta tem experiência com a seleção brasileira ( Reprodução/Instagram/@larissabesen)
Colaboradora
Publicado em 14 de julho de 2026 às 17h27.
A Seleção Brasileira feminina de vôlei tem uma mudança confirmada para a fase final da Liga das Nações (VNL). O técnico José Roberto Guimarães convocou a central Larissa para substituir Júlia Kudiess, que sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e está fora da sequência da competição.
Aos 25 anos, Larissa se apresentará ao grupo no Japão, onde a equipe finaliza a preparação para o mata-mata da VNL. A central estará à disposição para o duelo contra o Japão, válido pelas quartas de final, marcado para o dia 22 de julho, às 8h30, horário de Brasília, em Macau, na China.
Caso avance, a Seleção Brasileira seguirá na briga pelo título da competição.
A mudança no elenco aconteceu após a confirmação da lesão de Júlia Kudiess. A central deixou a quadra com dores durante a derrota do Brasil para os Estados Unidos, pela última rodada da fase classificatória, disputada em Osaka.
Após exames, foi constatada uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. A lesão encerra a participação da atleta na Liga das Nações e deve afastá-la das quadras por um longo período.
Atualmente no Osasco, Larissa Besen teve parte de sua formação no projeto Vôlei Marechal e iniciou sua trajetória na Superliga pelo Barueri. No clube paulista, conquistou o Campeonato Paulista de 2019.
A central também tem experiência com a camisa da Seleção Brasileira. Em 2023, integrou o elenco que conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago.
Agora, Larissa reforçará o Brasil na fase final da VNL e terá a missão de ajudar a equipe a superar a ausência de Júlia Kudiess na busca por uma vaga nas semifinais.