VNL feminina 2026: horário e onde assistir ao jogo do Brasil hoje

Seleção Brasileira de Vôlei: equipe feminina só perdeu um jogo até agora na VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)
Repórter
Publicado em 8 de julho de 2026 às 05h23.
Após duas semanas de intervalo, a Liga das Nações de Vôlei (VNL) Feminina 2026 retorna nesta quarta-feira com o início da terceira semana da fase classificatória. O Brasil entra em quadra em Osaka, no Japão, às 7h20min desta quarta para enfrentar as anfitriãs na abertura da última etapa antes do mata-mata.
A partida terá transmissão do SporTV 2 e VBTV.
Presença constante entre as principais equipes da competição, o Japão avançou às quartas de final nas últimas cinco edições da VNL. Em 2025, as japonesas foram superadas justamente pelo Brasil na semifinal e encerraram a campanha na quarta colocação, após derrota para a Polônia na disputa do bronze.
O histórico recente favorece a seleção brasileira. Nos últimos 10 anos, as equipes se enfrentaram 21 vezes, com 17 vitórias do Brasil. O equilíbrio, porém, é refletido pelo número de partidas decididas no tie-break: nove ao todo, incluindo os dois confrontos mais recentes. A última vitória japonesa ocorreu na semifinal da VNL de 2024.
Com campanha de sete vitórias e apenas uma derrota, a equipe comandada por Zé Roberto Guimarães ocupa a segunda colocação na classificação geral. O único revés aconteceu no encerramento da segunda semana, diante da Alemanha. Ao término da fase classificatória, as sete melhores seleções, além da China, anfitriã da fase final, garantem vaga na disputa do título.
Para os compromissos em Osaka, o Brasil terá dois desfalques importantes. A ponteira e capitã Gabi segue em recuperação de lesão e não chegou a atuar na competição. A comissão técnica optou por mantê-la no Brasil, onde seguirá sendo acompanhada e poderá ser liberada para a fase decisiva. Já a oposta Tainara sofreu uma lesão no joelho direito durante um treinamento em Barueri (SP) e está fora do restante da VNL.