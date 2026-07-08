VNL feminina 2026: horário e onde assistir ao jogo do Brasil hoje

Após duas semanas de intervalo, a Liga das Nações de Vôlei (VNL) Feminina 2026 retorna nesta quarta-feira com o início da terceira semana da fase classificatória. O Brasil entra em quadra em Osaka, no Japão, às 7h20min desta quarta para enfrentar as anfitriãs na abertura da última etapa antes do mata-mata.

A partida terá transmissão do SporTV 2 e VBTV.