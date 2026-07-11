Brasil é derrotado pela Tailândia na Liga das Nações Feminina de Vôlei

A seleção brasileira foi superada pela Tailândia por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/15 e 25/17, na madrugada deste sábado, em Osaka, no Japão, pela terceira e última semana da fase preliminar da Liga das Nações Feminina de Vôlei.

Com uma equipe formada majoritariamente por reservas, o time dirigido por José Roberto Guimarães teve Kisy Nascimento como principal pontuadora, ao marcar 11 pontos.

Como foi a partida?

Desde os primeiros lances, o Brasil enfrentou dificuldades para impor seu ritmo. A formação alternativa demorou a encontrar consistência no ataque, enquanto a Tailândia aproveitou para abrir vantagem logo no início. Boa parte dos pontos brasileiros surgiu a partir de erros das adversárias, já que a equipe teve baixo aproveitamento nas ações ofensivas.

Sem conseguir reduzir a diferença no placar, a seleção acumulou falhas e encontrou dificuldades para neutralizar o volume de jogo das tailandesas. Com controle das ações durante toda a parcial, a equipe asiática fechou o primeiro set em 25 a 15, registrando a pior parcial sofrida pelo Brasil nesta edição da Liga das Nações.

No segundo set, a equipe brasileira apresentou uma atuação mais equilibrada e conseguiu competir em alguns momentos. Ainda assim, a Tailândia manteve a superioridade, administrou a vantagem construída e venceu novamente, desta vez por 25 a 16.

A terceira parcial foi a mais disputada para o Brasil. A seleção chegou a assumir a liderança do placar durante parte do set, mas perdeu rendimento nos momentos decisivos. A Tailândia aproveitou a sequência favorável, retomou o controle da partida e encerrou o confronto com vitória por 25 a 17, garantindo o triunfo por 3 sets a 0.

Mesmo com a derrota, o Brasil já havia assegurado classificação para a fase final da Liga das Nações com duas rodadas de antecedência. A equipe ocupa a segunda colocação na tabela, atrás apenas dos Estados Unidos.

Próximo jogo do Brasil

Antes do encerramento da fase classificatória, a seleção brasileira ainda disputa mais uma partida. Na madrugada deste sábado para domingo, às 0h (de Brasília), o Brasil enfrenta os Estados Unidos em confronto que vale a liderança da primeira fase da competição.

A fase inicial da Liga das Nações conta com a participação de 18 seleções, que realizam 12 partidas distribuídas em três etapas. Ao término dessa fase, oito equipes avançam às quartas de final, que serão disputadas na China. Como país-sede da fase decisiva, a seleção chinesa já tem presença garantida e se junta às outras sete equipes de melhor campanha.