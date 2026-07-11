Esporte

Fase de grupos copa 2026

Brasil é derrotado pela Tailândia na Liga das Nações Feminina de Vôlei

Mesmo com a derrota para as tailandesas, a seleção brasileira já havia garantido vaga na fase final da Liga das Nações e encerra a primeira fase diante dos Estados Unidos

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de julho de 2026 às 09h01.

Tudo sobreVôlei
Saiba mais

A seleção brasileira foi superada pela Tailândia por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/15 e 25/17, na madrugada deste sábado, em Osaka, no Japão, pela terceira e última semana da fase preliminar da Liga das Nações Feminina de Vôlei.

Com uma equipe formada majoritariamente por reservas, o time dirigido por José Roberto Guimarães teve Kisy Nascimento como principal pontuadora, ao marcar 11 pontos.

Como foi a partida?

Desde os primeiros lances, o Brasil enfrentou dificuldades para impor seu ritmo. A formação alternativa demorou a encontrar consistência no ataque, enquanto a Tailândia aproveitou para abrir vantagem logo no início. Boa parte dos pontos brasileiros surgiu a partir de erros das adversárias, já que a equipe teve baixo aproveitamento nas ações ofensivas.

Sem conseguir reduzir a diferença no placar, a seleção acumulou falhas e encontrou dificuldades para neutralizar o volume de jogo das tailandesas. Com controle das ações durante toda a parcial, a equipe asiática fechou o primeiro set em 25 a 15, registrando a pior parcial sofrida pelo Brasil nesta edição da Liga das Nações.

No segundo set, a equipe brasileira apresentou uma atuação mais equilibrada e conseguiu competir em alguns momentos. Ainda assim, a Tailândia manteve a superioridade, administrou a vantagem construída e venceu novamente, desta vez por 25 a 16.

A terceira parcial foi a mais disputada para o Brasil. A seleção chegou a assumir a liderança do placar durante parte do set, mas perdeu rendimento nos momentos decisivos. A Tailândia aproveitou a sequência favorável, retomou o controle da partida e encerrou o confronto com vitória por 25 a 17, garantindo o triunfo por 3 sets a 0.

Mesmo com a derrota, o Brasil já havia assegurado classificação para a fase final da Liga das Nações com duas rodadas de antecedência. A equipe ocupa a segunda colocação na tabela, atrás apenas dos Estados Unidos.

Próximo jogo do Brasil

Antes do encerramento da fase classificatória, a seleção brasileira ainda disputa mais uma partida. Na madrugada deste sábado para domingo, às 0h (de Brasília), o Brasil enfrenta os Estados Unidos em confronto que vale a liderança da primeira fase da competição.

A fase inicial da Liga das Nações conta com a participação de 18 seleções, que realizam 12 partidas distribuídas em três etapas. Ao término dessa fase, oito equipes avançam às quartas de final, que serão disputadas na China. Como país-sede da fase decisiva, a seleção chinesa já tem presença garantida e se junta às outras sete equipes de melhor campanha.

Acompanhe tudo sobre:VôleiSeleção Brasileira de Futebol

Mais de Esporte

Thiago Monteiro volta ao circuito no quali de Gstaad neste sábado

Que horas começa Argentina x Suíça hoje? Veja horário e onde assistir

Como Bellingham mudou de patamar e virou o grande astro da Inglaterra na Copa

Além dos gols: veja o detalhe que diferencia Messi e Mbappé na Copa do Mundo

Mais na Exame

Minhas Finanças

É possível herdar um precatório e receber o dinheiro à vista; saiba como

Pop

Muito além de filho de Odisseu: quem é Telêmaco, personagem de Tom Holland, em 'A Odisseia'?

Esporte

Thiago Monteiro volta ao circuito no quali de Gstaad neste sábado

Ciência

Como uma bactéria do Rio de Janeiro pode revelar pistas sobre vida em Marte