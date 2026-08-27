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Bitfinex Securities conclui captação recorde de US$ 50 milhões em capital tokenizado

A Bitfinex Securities concluiu uma captação recorde de US$ 50 milhões para a Alkemya, cujo token representa participações em uma parceria que detém ativos de níquel

(Reprodução/Reprodução)

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Cointelegraph
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Agência de notícias

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 09h30.

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A Bitfinex Securities concluiu uma captação recorde de US$ 50 milhões em capital tokenizado para a empresa de metais Alkemya, marcando a maior captação da plataforma até o momento, enquanto amplia sua oferta de ativos do mundo real (RWAs) tokenizados.

A captação envolveu o ALKN, um título tokenizado que representa participações limitadas na Alkemya Metacore SCSp, sediada em Luxemburgo, informaram as empresas em um anúncio compartilhado com a Cointelegraph na quinta-feira. A parceria é proprietária de cerca de 7 milhões de metros de fio de níquel com pureza de 99,99%, que, segundo as empresas, foi avaliado independentemente em cerca de US$ 1,64 bilhão.

A Bitfinex Securities informou à Cointelegraph que a captação de US$ 50 milhões superou seu recorde anterior de US$ 30 milhões para o USTBL, um produto tokenizado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos emitido sob a Lei de Ativos Digitais de El Salvador. Até o momento, a plataforma concluiu sete captações de capital e listou 16 ativos.

Um porta-voz da Alkemya afirmou que o ALKN marca o primeiro projeto de tokenização da empresa. O token oferece aos investidores participações fracionárias e transferíveis digitalmente na parceria, permitindo que a Alkemya capte capital com base em seus ativos de níquel.

A Alkemya planeja usar os recursos para comercializar produtos de níquel projetados para aplicações que incluem semicondutores. Tokens ALKN adicionais continuarão disponíveis para investidores elegíveis por meio da Bitfinex Securities até 15 de outubro. A negociação secundária não terá início antes da conclusão, no mínimo, da próxima tranche de captação.

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