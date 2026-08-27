Uma consulta médica dura 1h, a burocracia leva 2h; e a IA dessa empresa quer mudar a lógica

Um médico brasileiro gasta, em média, quase duas horas de trabalho administrativo para cada hora de consulta com um paciente, segundo dados da Associação Médica Brasileira. Prontuário, prescrição, agendamento e cobrança consomem cerca de 30% da rotina da categoria, e boa parte desse trabalho ainda vaza para casa: entre uma e duas horas por noite, segundo a mesma entidade.

É esse número que a healthtech gaúcha GestãoDS, sediada em Santa Maria (RS), está tentando atacar com a Helô, agente de inteligência artificial lançado neste mês, pouco depois de a empresa completar dez anos de existência.

A companhia nasceu em 2016 dentro da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), quando os fundadores Marcelo Stangherlin e Felipe Ravanello ainda cursavam Administração e vendiam o sistema porta a porta em consultórios da região, estratégia que ajudou a moldar o produto rente à rotina real dos médicos.

Com o tempo, o time ganhou André Baptista como diretor de tecnologia e o cirurgião plástico David Sena como sócio investidor, depois de validar a ferramenta na própria clínica.

O produto chega também numa semana simbólica para o setor: a primeira regulação nacional sobre uso de IA na medicina entra em vigor nesta quarta-feira, 26, e passa a exigir justamente o tipo de supervisão médica que a Helô diz ter incorporado desde o desenho do produto.

O que a Helô faz de diferente

A maioria das ferramentas de transcrição de consulta já resolve a parte de registrar o que foi dito. A aposta da GestãoDS é ir além: transformar a conversa entre médico e paciente num plano de acompanhamento, com tarefas concretas de pós-consulta, como pedido de exame, retorno agendado, verificação de pendência, em vez de deixar essas intenções soltas na memória de quem atendeu.

Há também um recurso que a própria empresa chama de inédito: um feedback estruturado sobre a condução da consulta, avaliando quatro pilares (tempo de fala, tempo de escuta, clareza na comunicação e empatia) e devolvendo ao médico recomendações sobre a própria performance.

É uma espécie de avaliação de desempenho que a categoria raramente recebe, segundo levantamento da empresa com profissionais da própria base de clientes.

"Hoje, a GestãoDS está próxima da marca de 5 mil clínicas registradas na plataforma e 20 mil usuários, com perfis bastante variados, desde profissionais que atuam individualmente até clínicas maiores, com mais de 50 usuários", diz Ravanello, diretor de negócios e crescimento da GestãoDS.

A medicina estética lidera essa carteira, ampliada em 2024 com a compra da concorrente Metacem, que trouxe mais de 80% de sua base ativa para dentro da GestãoDS.

Por trás do lançamento: uma reestruturação de R$ 5 milhões

A Helô não nasceu isolada. Em 2025, a GestãoDS fechou uma parceria de R$ 2,5 milhões com o CESAR, centro de inovação de Recife, com metade do valor vindo da Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial), para desenvolver uma nova geração de agentes de IA.

Somado ao investimento próprio em pesquisa e desenvolvimento, o total chega a R$ 5 milhões em 12 meses, e a Helô é apenas a primeira de três entregas planejadas dentro desse projeto; as próximas devem mirar agendamento inteligente e retenção de pacientes.

É uma aposta relevante para uma empresa do porte da GestãoDS, que faturou cerca de R$ 12 milhões em 2024 e emprega hoje cerca de 66 pessoas, mirando um mercado que a própria companhia estima em quase 300 mil clínicas de saúde no Brasil.

Números que ainda dependem de confirmação

Vale separar o que já foi medido do que é promessa. A geração anterior de transcrição da GestãoDS, em uso desde o ano passado, elevou o volume de informação registrada em prontuário de cerca de 100 para mais de 1.000 palavras por consulta, um salto real, mas que a própria empresa reconhece ter um limite: mais texto no prontuário não significava, necessariamente, mais tarefa executada depois. É exatamente essa lacuna que a Helô tenta fechar.

Sobre a Helô em si, ainda não há métrica consolidada de adesão a tratamento ou fidelização de paciente. O produto foi lançado há poucos dias, com apenas 30 vagas na abertura inicial, esgotadas em minutos. É um teste controlado.