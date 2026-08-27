O app Caixa Tem ainda está fora do ar? Caixa diz que o sistema foi normalizado

Usuários do Caixa Tem relatam instabilidade no aplicativo desde a última quarta-feira, 26.

As queixas apontam dificuldades para acessar a plataforma e utilizar serviços disponíveis no aplicativo da Caixa Econômica Federal.

A plataforma Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços digitais a partir de relatos de usuários, registrou aumento nas notificações de problemas relacionados ao Caixa Tem.

Downdetector: site de monitoramento informa instabilidade no app da Caixa Tem. (Downdetector/Reprodução)

Os relatos se concentram em dificuldades de acesso e falhas durante a utilização do aplicativo. A instabilidade permanece nesta quinta-feira, 27, conforme novos usuários relatam problemas no serviço.

De acordo com o Downdetector, entre os problemas mais comuns, aparecem:

"Login", com 56% das falas relatadas;

"Aplicativo Móvel", com 41%;

"Mobile Banking", com 1%.

A instabilidade ocorre no aplicativo utilizado pela Caixa para oferecer serviços financeiros digitais, como movimentações de conta, pagamentos e transferências.

Procurada pela EXAME, a A CAIXA informou que foi constatada instabilidade no funcionamento do APP Caixa Tem e o sistema já foi normalizado.

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Caixa Tem está fora do ar hoje?

Os relatos de usuários indicam que o aplicativo apresenta instabilidades ontem e hoje. O Downdetector permite acompanhar em tempo real a evolução das notificações de problemas no serviço.

Veja os relatos de usuários nas redes sociais:

Downdetector: comentários na plataforma mostram que instabilidade continua. (Downdetector/Reprodução)

@caixatemajuda @caixalimite

Oh! Pessoal!

O APP caixa tem esta com instabilidade neste dia 26/08/26

Poderiam organizar esse bug?

Ninguem consegue acesso

E quem entra, não consegue usar nada. — 🇧🇷NARA☀️ SUNSHINE ☀️🇪🇦🇧🇷 (@OficialNara_Br) August 26, 2026

2 dias que o app da caixa tem não funciona pic.twitter.com/TMoxX4heW4 — Beverly (@error_192) August 27, 2026

Agora um mico esse caixa tem fora do ar — Karles ❀ (@jaoeuteamomuito) August 27, 2026

Caixa tem fora do ar deixando todo mundo doido 😖 — Day 🤎 (@Daaygomes21) August 26, 2026

acho que sou meio francesa pq o app da caixa tem fora do ar no dia de depósito de benefícios já é suficiente pra eu querer tacar fogo nas ruas e fazer uma revolução pic.twitter.com/oUmiPG256Y — clara (@tayanastky) August 27, 2026