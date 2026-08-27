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O app Caixa Tem ainda está fora do ar? Caixa diz que o sistema foi normalizado

Clientes afirmam que instabilidade começou na quarta-feira, 26, e continua nesta quinta-feira, 27

Caixa Tem: usuários relatam dificuldades para acessar o aplicativo da Caixa Econômica Federal (SOPA Images/Getty Images)

Caixa Tem: usuários relatam dificuldades para acessar o aplicativo da Caixa Econômica Federal (SOPA Images/Getty Images)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 09h00.

Última atualização em 27 de agosto de 2026 às 11h19.

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Usuários do Caixa Tem relatam instabilidade no aplicativo desde a última quarta-feira, 26.

As queixas apontam dificuldades para acessar a plataforma e utilizar serviços disponíveis no aplicativo da Caixa Econômica Federal.

A plataforma Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços digitais a partir de relatos de usuários, registrou aumento nas notificações de problemas relacionados ao Caixa Tem.

Downdetector: site de monitoramento informa instabilidade no app da Caixa Tem. (Downdetector/Reprodução)

Os relatos se concentram em dificuldades de acesso e falhas durante a utilização do aplicativo. A instabilidade permanece nesta quinta-feira, 27, conforme novos usuários relatam problemas no serviço.

De acordo com o Downdetector, entre os problemas mais comuns, aparecem:

  • "Login", com 56% das falas relatadas;
  • "Aplicativo Móvel", com 41%;
  • "Mobile Banking", com 1%.

A instabilidade ocorre no aplicativo utilizado pela Caixa para oferecer serviços financeiros digitais, como movimentações de conta, pagamentos e transferências.

Procurada pela EXAME, a A CAIXA informou que foi constatada instabilidade no funcionamento do APP Caixa Tem e o sistema já foi normalizado.

LEIA TAMBÉM: App Caixa Tem bloqueado: como desbloquear e acessar o aplicativo

Caixa Tem está fora do ar hoje?

Os relatos de usuários indicam que o aplicativo apresenta instabilidades ontem e hoje. O Downdetector permite acompanhar em tempo real a evolução das notificações de problemas no serviço.

Veja os relatos de usuários nas redes sociais:

Downdetector: comentários na plataforma mostram que instabilidade continua. (Downdetector/Reprodução)

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