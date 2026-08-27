O app Caixa Tem ainda está fora do ar? Caixa diz que o sistema foi normalizado

Caixa Tem: usuários relatam dificuldades para acessar o aplicativo da Caixa Econômica Federal (SOPA Images/Getty Images)
Repórter de Invest
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 09h00.
Última atualização em 27 de agosto de 2026 às 11h19.
Usuários do Caixa Tem relatam instabilidade no aplicativo desde a última quarta-feira, 26.
As queixas apontam dificuldades para acessar a plataforma e utilizar serviços disponíveis no aplicativo da Caixa Econômica Federal.
A plataforma Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços digitais a partir de relatos de usuários, registrou aumento nas notificações de problemas relacionados ao Caixa Tem.
Os relatos se concentram em dificuldades de acesso e falhas durante a utilização do aplicativo. A instabilidade permanece nesta quinta-feira, 27, conforme novos usuários relatam problemas no serviço.
De acordo com o Downdetector, entre os problemas mais comuns, aparecem:
A instabilidade ocorre no aplicativo utilizado pela Caixa para oferecer serviços financeiros digitais, como movimentações de conta, pagamentos e transferências.
Procurada pela EXAME, a A CAIXA informou que foi constatada instabilidade no funcionamento do APP Caixa Tem e o sistema já foi normalizado.
LEIA TAMBÉM: App Caixa Tem bloqueado: como desbloquear e acessar o aplicativo
Os relatos de usuários indicam que o aplicativo apresenta instabilidades ontem e hoje. O Downdetector permite acompanhar em tempo real a evolução das notificações de problemas no serviço.
@caixatemajuda @caixalimite
Oh! Pessoal!
O APP caixa tem esta com instabilidade neste dia 26/08/26
Poderiam organizar esse bug?
Ninguem consegue acesso
E quem entra, não consegue usar nada.
— 🇧🇷NARA☀️ SUNSHINE ☀️🇪🇦🇧🇷 (@OficialNara_Br) August 26, 2026
2 dias que o app da caixa tem não funciona pic.twitter.com/TMoxX4heW4
— Beverly (@error_192) August 27, 2026
Agora um mico esse caixa tem fora do ar
— Karles ❀ (@jaoeuteamomuito) August 27, 2026
Caixa tem fora do ar deixando todo mundo doido 😖
— Day 🤎 (@Daaygomes21) August 26, 2026
acho que sou meio francesa pq o app da caixa tem fora do ar no dia de depósito de benefícios já é suficiente pra eu querer tacar fogo nas ruas e fazer uma revolução pic.twitter.com/oUmiPG256Y
— clara (@tayanastky) August 27, 2026
Caixa tem resolveu ficar fora do ar no dia q eu mais precisei dele🤡
— Jean Lucas (@pepefaixa3) August 26, 2026