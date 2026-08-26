Clima ruim? Barcelona cancela festa para campeões do mundo

O Barcelona decidiu cancelar a homenagem aos jogadores do clube que foram campeões do mundo com a seleção da Espanha. A celebração estava prevista para acontecer nesta quinta-feira, 27, antes da partida contra o Athletic Bilbao, no Camp Nou, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.

A mudança foi confirmada pelo presidente Joan Laporta, que afirmou que o momento não seria adequado para uma homenagem à seleção espanhola. No lugar da cerimônia, o clube fará uma celebração da bandeira estelada, símbolo associado ao movimento de independência da Catalunha.

Torcedor detido antes de jogo

A decisão ganhou força depois de um episódio ocorrido no último domingo, nos arredores do estádio Martínez Valero, antes do confronto entre Barcelona e Elche.

Um torcedor do clube catalão, que carregava uma bandeira estelada, foi detido e agredido por policiais. No dia seguinte, o Barcelona condenou o que classificou como uso "desproporcional" da força pelas autoridades locais.

Laporta voltou a criticar a ação e afirmou que o episódio influenciou diretamente a decisão de cancelar a homenagem aos campeões mundiais.

"Este não é o contexto nem o momento adequados. O futebol deveria unir as pessoas, não criar conflitos que não beneficiam ninguém", declarou o presidente.

Segundo o dirigente, a celebração da bandeira estelada será uma maneira pacífica de manifestação e representará a posição de parte dos torcedores do clube e da sociedade catalã.

Torcida preparava protesto no Camp Nou

Antes mesmo do anúncio de Laporta, grupos de torcedores do Barcelona já planejavam protestar durante a homenagem aos jogadores campeões pela Espanha.

Uma das mensagens divulgadas nas redes sociais afirmava que o movimento respeita os atletas, mas não considera que a seleção espanhola represente os torcedores do clube. A mobilização pedia que os fãs levassem bandeiras esteladas ao estádio e entoassem cânticos favoráveis à independência da Catalunha.

Para evitar que a manifestação aconteça de maneira desorganizada, o Barcelona decidiu assumir a iniciativa. O clube pretende distribuir 10 mil bandeiras esteladas nos arredores do Camp Nou antes da partida.

Oito jogadores do Barça foram campeões

O Barcelona conta com oito jogadores que conquistaram a Copa do Mundo pela Espanha. Joan García, Cubarsí, Eric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal e Rodri estavam entre os atletas da seleção campeã.

A partida contra o Athletic Bilbao também pode ter um significado especial para Rodri. O meio-campista contratado pelo Barcelona nesta janela de transferências tem previsão de fazer sua estreia pelo novo clube justamente no confronto.

O que é a bandeira estelada?

A estelada é um dos principais símbolos associados ao movimento independentista catalão. A corrente política e social defende a separação da Catalunha em relação à Espanha e a criação de um Estado soberano e republicano.

O movimento ganhou força, especialmente nas últimas décadas, e está ligado à identidade histórica, cultural e linguística própria da região.

A decisão do Barcelona transforma a partida contra o Athletic Bilbao em um evento que vai muito além do futebol. O clube agora pretende utilizar o espaço antes do jogo para defender uma manifestação que, segundo Laporta, deve ocorrer de maneira pacífica e sem violência.