Esporte

Botafogo x Mirassol: onde assistir, horário e escalações

Os dois clubes se enfrentam no Nilton Santos pela 9ª rodada do Brasileirão; ambos somam 6 pontos e estão na zona de rebaixamento da Série A

Botafogo: equipe carioca segue busca sair da zona em confronto direto (nderson Lira/Getty Images)

Renan Rodrigues
Freelancer

Publicado em 1 de abril de 2026 às 06h24.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Botafogo recebe o Mirassol nesta quarta-feira, 1º de abril, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. As duas equipes estão na zona de rebaixamento, com o Botafogo aparecendo em 17º lugar e o Mirassol, em 18º, ambos com 6 pontos.

Como chega o Botafogo para o confronto

Ainda sem técnico desde a demissão de Martín Anselmi, o Glorioso é comandado interinamente por Rodrigo Bellão, treinador do sub-20. O time vem de derrota por 4 a 1 para o Athletico-PR e precisa vencer para se afastar da crise.

O Fogão acumula uma extensa lista de desfalques: Chris Ramos, Kaio Pantaleão, Allan, Newton e Joaquín Correa estão lesionados. Barboza cumpre suspensão, e Danilo e Ferraresi, recém-chegados da Data Fifa, não devem ter condições de atuar.

Como chega o Mirassol para o confronto

O Mirassol, sensação da Série A em 2025 e com vaga conquistada na Libertadores deste ano, não repete o mesmo nível. O time do técnico Rafael Guanaes está na 18ª colocação, com os mesmos 6 pontos do Botafogo, e vem de três derrotas consecutivas.

O Leão não vence desde a estreia no torneio, quando superou o Vasco por 2 a 1 em casa. Para o confronto, o Mirassol não contará com Eduardo e Igor Cariús, no departamento médico, e com Reinaldo, suspenso.

Onde assistir Botafogo x Mirassol ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere. O duelo acontece hoje, 1º de abril, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Prováveis escalações

Botafogo (Técnico: Rodrigo Bellão)
Raul; Vitinho, Ythallo, Bastos e Alex Telles; Edenilson, Medina e Montoro; Villalba, Arthur Cabral e Junior Santos.

Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Victor Luís; Neto Moura, Aldo Filho e Gabriel Pires; Negueba, Tiquinho Soares e Alesson.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosBrasileirão

Mais na Exame

Negócios

Pop

Minhas Finanças

Brasil

