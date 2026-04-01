Botafogo x Mirassol: onde assistir, horário e escalações

Publicado em 1 de abril de 2026 às 06h24.
O Botafogo recebe o Mirassol nesta quarta-feira, 1º de abril, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. As duas equipes estão na zona de rebaixamento, com o Botafogo aparecendo em 17º lugar e o Mirassol, em 18º, ambos com 6 pontos.
Ainda sem técnico desde a demissão de Martín Anselmi, o Glorioso é comandado interinamente por Rodrigo Bellão, treinador do sub-20. O time vem de derrota por 4 a 1 para o Athletico-PR e precisa vencer para se afastar da crise.
O Fogão acumula uma extensa lista de desfalques: Chris Ramos, Kaio Pantaleão, Allan, Newton e Joaquín Correa estão lesionados. Barboza cumpre suspensão, e Danilo e Ferraresi, recém-chegados da Data Fifa, não devem ter condições de atuar.
O Mirassol, sensação da Série A em 2025 e com vaga conquistada na Libertadores deste ano, não repete o mesmo nível. O time do técnico Rafael Guanaes está na 18ª colocação, com os mesmos 6 pontos do Botafogo, e vem de três derrotas consecutivas.
O Leão não vence desde a estreia no torneio, quando superou o Vasco por 2 a 1 em casa. Para o confronto, o Mirassol não contará com Eduardo e Igor Cariús, no departamento médico, e com Reinaldo, suspenso.
A partida terá transmissão exclusiva do Premiere. O duelo acontece hoje, 1º de abril, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
Botafogo (Técnico: Rodrigo Bellão)
Raul; Vitinho, Ythallo, Bastos e Alex Telles; Edenilson, Medina e Montoro; Villalba, Arthur Cabral e Junior Santos.
Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Victor Luís; Neto Moura, Aldo Filho e Gabriel Pires; Negueba, Tiquinho Soares e Alesson.