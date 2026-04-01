Internacional x São Paulo: onde assistir, horário e escalações

O Colorado recebe o Tricolor no Beira-Rio pela 9ª rodada do Brasileirão; São Paulo tenta frear sequência negativa de dois jogos sem vencer

Roger Machado: técnico tenta retomar vitórias pelo São Paulo contra seu ex-clube (Riquelve Nata/Getty Images)

Renan Rodrigues
Freelancer

Publicado em 1 de abril de 2026 às 06h28.

O Internacional recebe o São Paulo nesta quarta-feira, 1º de abril, às 19h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. As equipes chegam ao confronto em momentos opostos. O Colorado está na 12ª colocação, com oito pontos, e tenta reagir após campanha irregular. O Tricolor Paulista soma 16 pontos, ocupa a terceira posição e busca manter posição no grupo dos quatro primeiros.

Como chega o Internacional para o confronto

Após um início ruim de campeonato, o time de Paulo Pezzolano vem de dois triunfos seguidos e quer fazer a sequência para continuar escalando posições na tabela. O técnico uruguaio assumiu o Internacional para 2026 após a saída de Abel Braga, trazendo um estilo agressivo e verticalizado. As duas últimas vitórias mostraram ajustes importantes, especialmente na organização sem bola.

Na última partida do Brasileirão, o Colorado venceu a Chapecoense por 2 a 0.

Como chega o São Paulo para o confronto

O Tricolor Paulista chegou a assumir a liderança do Brasileirão, mas agora vem de duas derrotas consecutivas. Roger Machado tenta consolidar um trabalho que prioriza a solidez defensiva. O time é compacto, sai de trás com qualidade e explora contra-ataques com velocidade. O desafio agora é reencontrar o caminho do gol após duas partidas em branco.

No último jogo, o São Paulo perdeu no MorumBIS para o Palmeiras por 1 a 0.

Onde assistir Internacional x São Paulo ao vivo

A partida terá transmissão pela Record, Premiere e CazéTV . A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Prováveis escalações

Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rochet; Félix Torres, Mercado e Victor Gabriel; Bruno Gomes, Bruno Henrique, Villagra, Alan Patrick e Matheus Bahia; Carbonero e Borré.

São Paulo (Técnico: Roger Machado)
Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Wendell; Danielzinho, Marcos Antônio e Cauly; Ferreira (Artur), Luciano e Calleri.

Mais de Esporte

Botafogo x Mirassol: onde assistir, horário e escalações

Cruzeiro x Vitória: onde assistir, horário e escalações

Coritiba x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Bahia x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações

Mais na Exame

Negócios

Como a SMZTO quer transformar a saúde primária com assinaturas de R$ 64 e franqueado vendedor

Pop

Solange Couto entra no top 10 de maiores rejeições da história do BBB; veja lista

Minhas Finanças

Páscoa mais cara muda consumo, mas 69% ainda compram chocolate

Brasil

Os sinais de Caiado sobre seu plano de governo