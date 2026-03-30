Resultado do jogo Athletico-PR x Botafogo ontem; veja os destaques

Athletico-PR x Botafogo: saiba como foi o jogo ontem em partida atrasado pelo Brasileirão (Rodolfo Buhrer/Getty Images)
Publicado em 30 de março de 2026 às 06h00.
O Athletico-PR venceu o Botafogo por 4 a 1 ontem, na Arena da Baixada, em duelo atrasado do Brasileirão.Com a goleada, o Furacão chega à segunda colocação Campeonato Brasileiro.
O primeiro gol do Athletico-PR saiu logo no início. Depois de uma saída errada do Botafogo, Kevin Viveros foi mais rápido que a defesa, invadiu a área e bateu entre as pernas do goleiro Raul para abrir o placar aos 4 minutos.
O empate do Botafogo veio na bola parada, aos 43 minutos do primeiro tempo. Alex Telles cobrou escanteio, Barboza desviou, o goleiro Santos fez boa defesa, mas, na sobra, Edenílson aproveitou dentro da área e completou para deixar tudo igual.
O segundo gol do Furacão saiu nos acréscimos da etapa inicial, aos 48 minutos. Em contra-ataque, Dudu foi lançado e cruzou para a área. Após a furada de Julimar, Viveros apareceu livre para finalizar e recolocar os paranaenses em vantagem.
No retorno do intervalo, o Furacão ampliou o resultado. Aos 49, Lucas Esquivel cruzou a bola na área e Juan Felipe Aguirre apareceu livre para cabecear e fazer o terceiro gol.
O último gol saiu aos 81 minutos com direito a golaço de falta. Esquivel cobrou falta pela direita e acertou o ângulo, sem chance para Raul.
Com a vitória por 4 a 1, o Athletico-PR chegou a 16 pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O time paranaense igualou a pontuação de São Paulo e Fluminense, mas ficou à frente pelos critérios de desempate. O líder é o Palmeiras, com 19 pontos.
Já o Botafogo permaneceu com 6 pontos e caiu para a 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento.