Borussia Dortmund x Hamburgo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Borussia Dortmund e Hamburgo se enfrentam neste sábado, 21, no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela Bundesliga 2025/26.

Como chega o Borussia Dortmund

O BVB vem de vitória tranquila por 2 a 0 sobre o Augsburg na última rodada — uma resposta necessária após a derrota por 3 a 2 para o Bayern de Munique.

Sem compromissos na Champions League nesta semana, o time do técnico Niko Kovac pode se concentrar inteiramente no confronto. O único desfalque é Filippo Mane, que segue fora por lesão.

Como chega o Hamburgo

Os visitantes vivem uma temporada de sobrevivência. Com resultados melhores em casa do que fora, o Hamburgo tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Recentemente, emendou uma sequência de quatro jogos sem derrota fora de casa, sequência que interrompeu um período em que havia perdido cinco dos seis jogos como visitante.

O único desfalque confirmado é Yussuf Poulsen.

Onde assistir Borussia Dortmund x Hamburgo ao vivo pela Bundesliga?

O jogo vai ser transmitido no Canal GOAT, no YouTube, e no aplicativo OneFootball.

Que horas é o jogo Borussia Dortmund x Hamburgo hoje?

A partida é às 14h30 (de Brasília).

Prováveis escalações