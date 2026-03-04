Esporte

Hamburgo x Bayer Leverkusen: onde assistir, horário e prováveis escalações

Hamburgo recebe o Bayer Leverkusen no Volksparkstadion em jogo atrasado da 17ª rodada da Bundesliga

Leverkusen: time visita o Hamburgo em jogo adiado, pela Bundesliga (Esportes/Exame)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 4 de março de 2026 às 15h13.

O Hamburgo enfrenta o Bayer Leverkusen nesta quarta feira, 04, às 16h30 (horário de Brasília), no Volksparkstadion, em Hamburgo, em partida atrasada da 17ª rodada da Bundesliga.

Como chega o Hamburgo para o confronto?

Na tabela, o time aparece em 11º, com 26 pontos, e tem campanha de seis vitórias, oito empates e nove derrotas. O clube vem de uma derrota de virada para o RB Leipzig, por 2 a 1, dentro de casa, resultado que abalou a equipe comandada por Merlin Polzin. A vitória contra o Leverkusen pode dar um respiro ao clube alemão e subir na tabela.

Como chega o Bayer Leverkusen para o confronto?

O Bayer Leverkusen chega melhor posicionado e mira encostar no rival RB Leipzig. A equipe é a 6ª colocada, com 40 pontos, e soma 12 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. O time de Kasper Hjulmand tropeçou na ultima rodada ao empatar por 1 a 1 diante do Mainz.

Onde assistir ao vivo o jogo do Hamburgo x Bayer Leverkusen hoje pela Bundesliga?

O jogo terá transmissão do Canal GOAT, no YouTube.

Prováveis escalações

Hamburgo (Técnico: Merlin Polzin)
Heuer; Vušković, Torunarigha, Gocholeishvili, Muheim; Capaldo, Lokonga, Remberg; Fábio Vieira, Damion Downs, Røssing Lelesiit.

Bayer Leverkusen (Técnico: Kasper Hjulmand)
Flekken; Quansah, Andrich, Belocian, Arthur; Ibrahim Maza, Fernández; Grimaldo, Tillman, Nathan Tella, Terrier.

