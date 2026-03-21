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São Paulo x Palmeiras hoje: veja onde assistir, horário e prováveis escalações

Times se enfrentam neste sábado, no Morumbis, pela 8ª rodada do Brasileirão; as equipes estão empatadas com 16 pontos cada

São Paulo x Palmeiras: times duelam no Morumbis em confronto direto pela liderança do Brasileirão (Facebook/Palmeiras/Reprodução)

São Paulo x Palmeiras: times duelam no Morumbis em confronto direto pela liderança do Brasileirão (Facebook/Palmeiras/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de março de 2026 às 13h47.

São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 21, às 21h, no horário de Brasília, no Morumbis, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes estão empatadas com 16 pontos e fazem confronto direto pela liderança.

Como chega o São Paulo para o confronto

O São Paulo ocupa a segunda colocação, com 16 pontos, mesma pontuação do rival, mas com saldo de gols inferior (6 contra 8). A equipe perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG na última rodada e deixou a liderança, mas segue próxima da ponta.

Para o jogo, o técnico Roger Machado terá o retorno de Lucas Ramon. Por outro lado, Lucas é desfalque após fraturar duas costelas. A tendência é que Cauly seja titular no meio de campo.

Como chega o Palmeiras para o confronto

O Palmeiras lidera o campeonato pelo saldo de gols e soma 16 pontos, com cinco vitórias na competição. A equipe recuperou a liderança na última rodada e venceu o Campeonato Paulista no início do mês.

O time de Abel Ferreira perdeu apenas uma vez nos últimos 12 jogos. Nos confrontos recentes contra o São Paulo, o Palmeiras está invicto há 11 partidas, com sete vitórias e quatro empates.

Onde assistir São Paulo x Palmeiras ao vivo pelo Brasileirão?

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv e Premiere.

Que horas é o jogo São Paulo x Palmeiras hoje?

O duelo será às 21h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

São Paulo (Técnico: Roger Machado)
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Diaz; Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilla e Cauly; Luciano e Calleri.

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gómez (Fuchs) e Arthur (Jefté ou Piquerez); Marlon Freitas (Emi Martínez ou Evangelista), Andreas Pereira e Maurício; Arias, Flaco López e Vitor Roque (Allan).

Arbitragem

  • Árbitro: Anderson Daronco (RS)
  • Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO)
  • Assistente 2: Maira Mastella Moreira (RS)
  • Quarto árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)
  • VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
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