Bayern de Munique x RB Leipzig: veja horário e onde assistir ao jogo do Copa da Alemanha

Os times se enfrentam nesta quarta-feira, 11, na Allianz Arena, pelas quartas de final da Copa da Alemanha

Bayern de Munique x RB Leipzig: veja horário e onde assistir (Dylan Buell/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 13h46.

Bayern de Munique e RB Leipzig se enfrentam nesta quarta-feira, 11, às 16h45 (horário de Brasília), na Allianz Arena, pelas quartas de final da Copa da Alemanha. A partida terá transmissão ao vivo no plano premium do Disney+.

Na fase anterior, o Bayern, comandado por Vincent Kompany, eliminou o Union Berlin com vitória por 3 a 2 fora de casa. Já o RB Leipzig avançou após bater o Magdeburg por 3 a 1.

Em caso de empate no tempo regulamentar, o confronto vai para a prorrogação. Persistindo a igualdade, a vaga será definida nos pênaltis.

Já estão garantidos nas semifinais o Bayer Leverkusen, que eliminou o St. Pauli, e o Stuttgart, que passou pelo Holstein Kiel. O último duelo das quartas de final será entre Hertha Berlin e Freiburg.

Prováveis escalações de Bayern de Munique x RB Leipzig

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic e Musiala (Gnabry); Olise (Lennart Karl), Luis Díaz e Harry Kane.

RB Leipzig (Técnico: Ole Werner)
Gulácsi; Baku, Orbán, Seiwald e Raum; Schlager, Gruda e Baumgartner; Diomande, Nusa e Rômulo.

Desfalques: Assan Ouédraogo, Viggo Gebel e Ayodele Thomas estão no departamento médico.

Que horas é o jogo Bayern de Munique x RB Leipzig hoje?

O jogo é às 16h45 (de Brasília).

Onde assistir ao vivo o jogo Bayern de Munique x RB Leipzig hoje?

Bayern de Munique x RB Leipzig terá transmissão ao vivo no Disney+ Premium.

