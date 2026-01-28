Borussia Dortmund x Inter de Milão: onde assistir e horário pela Champions League

Borussia Dortmund e Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 17h (horário de Brasília), no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha. A partida é válida pela fase de grupos da Champions League e terá transmissão ao vivo na plataforma HBO Max.

O Borussia Dortmund ocupa a 16ª colocação no grupo, com 11 pontos, e chega pressionado após a derrota para o Tottenham. Apesar das chances remotas de classificação direta, a equipe alemã ainda sonha com a vaga ou, ao menos, com a melhora na posição no ranking. O time comandado por Niko Kovac aposta na força do Signal Iduna Park e em seu ataque, que já marcou 19 gols na competição.

Já a Inter de Milão, líder isolada da Serie A italiana com 12 pontos, aparece na 14ª colocação da Champions e tenta evitar a quarta derrota consecutiva no torneio. O time de Cristian Chivu perdeu em casa para o Arsenal na última rodada, mas tem histórico favorável contra o Dortmund. A lembrança amarga, no entanto, é a virada sofrida na última vez em que jogou na Alemanha, em 2019.

Prováveis escalações:

Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovac): Kobel; Anton, Can, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Adeyemi, Brandt; Guirassy

Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Henrique, Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez

Onde assistir ao vivo o jogo Borussia Dortmund x Inter de Milão hoje pela Champions League?

O jogo desta quarta-feira, 17h, entre Borussia Dortmund e Inter de Milão terá transmissão ao vivo na HBO Max.

Como assistir online o jogo Borussia Dortmund x Inter de Milão hoje?

Você pode assistir à partida online pela plataforma de streaming HBO Max.