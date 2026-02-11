Esporte

Bologna x Lazio: que horas e onde assistir ao jogo da Copa da Itália

Os times se enfrentam nesta quarta-feira, 11, no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, pelas quartas de final da Copa da Itália

Bologna x Lazio: que horas e onde assistir ao jogo (Alberto Gandolfo/BSR Agency/Getty Images)

Bologna x Lazio: que horas e onde assistir ao jogo (Alberto Gandolfo/BSR Agency/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 13h58.

Bologna e Lazio se enfrentam nesta quarta-feira, 11, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, pelas quartas de final da Copa da Itália. A partida terá transmissão ao vivo pela SportyNet.

Atual campeão do torneio, o Bologna defende o título e busca vaga nas semifinais diante da irregular Lazio. Quem avançar encara o Atalanta, que venceu a Juventus por 3 a 0 na última quinta-feira, 5.

Na campanha até aqui, o Bologna garantiu lugar nas quartas após eliminar o Parma. Já a Lazio avançou ao superar o Milan por 1 a 0, jogando em casa.

Que horas é o jogo Bologna x Lazio hoje?

O jogo é às 17h (de Brasília).

Onde assistir ao vivo o jogo Bologna x Lazio hoje?

Bologna x Lazio terá transmissão ao vivo pela SportyNet.

Acompanhe tudo sobre:FutebolItália

Mais de Esporte

Bayern de Munique x RB Leipzig: veja horário e onde assistir ao jogo do Copa da Alemanha

Sunderland x Liverpool: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League

Chapecoense x Coritiba: que horas e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Portuguesa x Nova Iguaçu: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Mais na Exame

Carreira

O plano da CPTM para formar uma nova geração de mulheres maquinistas

Esporte

Bayern de Munique x RB Leipzig: veja horário e onde assistir ao jogo do Copa da Alemanha

Mercados

Ibovespa bate marca histórica de 190 mil pontos

Um conteúdo Bússola

3 erros de gestão que podem levar restaurantes à falência