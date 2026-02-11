Bologna x Lazio: que horas e onde assistir ao jogo da Copa da Itália

Bologna x Lazio: que horas e onde assistir ao jogo (Alberto Gandolfo/BSR Agency/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 13h58.
Bologna e Lazio se enfrentam nesta quarta-feira, 11, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, pelas quartas de final da Copa da Itália. A partida terá transmissão ao vivo pela SportyNet.
Atual campeão do torneio, o Bologna defende o título e busca vaga nas semifinais diante da irregular Lazio. Quem avançar encara o Atalanta, que venceu a Juventus por 3 a 0 na última quinta-feira, 5.
Na campanha até aqui, o Bologna garantiu lugar nas quartas após eliminar o Parma. Já a Lazio avançou ao superar o Milan por 1 a 0, jogando em casa.
O jogo é às 17h (de Brasília).
Bologna x Lazio terá transmissão ao vivo pela SportyNet.