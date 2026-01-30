Esporte

Lazio x Genoa: que horas e onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Times se enfrentam na abertura da 23ª rodada do Campeonato Italiano no Estádio Olímpico, em Roma

Lazio x Genoa: a partida será transmitida pelo Disney+ (Getty Images/Getty Images)

Lazio x Genoa: a partida será transmitida pelo Disney+ (Getty Images/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 16h33.

A Lazio enfrenta o Genoa nesta sexta-feira, 30, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma, na abertura da 23ª rodada do Campeonato Italiano.

A partida terá transmissão exclusiva do Disney+.

Os biancocelesti entram em campo pressionados após somarem apenas um ponto nas últimas duas partidas. Já o Genoa vive momento mais leve, vindo de virada sobre o Bologna e com seis pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

Onde assistir ao vivo Lazio x Genoa hoje?

O confronto desta sexta-feira, às 16h45, entre Lazio e Genoa terá transmissão exclusiva no Disney+.

Como assistir online Lazio x Genoa?

A partida pode ser acompanhada online pelo Disney+.

 

Acompanhe tudo sobre:Futebol

Mais de Esporte

Espanyol x Alavés: veja horário e onde assistir ao jogo da La Liga hoje

Boston Celtics x Sacramento Kings: horário e onde assistir pela NBA

Quando é o próximo jogo do Flamengo?

Mais na Exame

Mercados

Copasa descola do Ibovespa e sobe com avanço em privatização

Pop

Big Fone e Bate e Volta: como será formado o paredão do BBB 26?

Carreira

CEO do BTG Pactual revela como liderar e decidir em cenários complexos em curso exclusivo

Brasil

Maior ônibus elétrico do mundo, com 28 metros, começa a rodar em Goiânia