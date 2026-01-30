Lazio x Genoa: que horas e onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Lazio x Genoa: a partida será transmitida pelo Disney+ (Getty Images/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 16h33.
A Lazio enfrenta o Genoa nesta sexta-feira, 30, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma, na abertura da 23ª rodada do Campeonato Italiano.
A partida terá transmissão exclusiva do Disney+.
Os biancocelesti entram em campo pressionados após somarem apenas um ponto nas últimas duas partidas. Já o Genoa vive momento mais leve, vindo de virada sobre o Bologna e com seis pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.
