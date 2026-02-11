Atlético-MG x Remo no Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Atlético-MG recebe o Remo nesta quarta-feira, 11, às 20h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo terá transmissão ao vivo no Premiere, além de cobertura em tempo real em plataformas digitais.

O Atlético ainda busca a primeira vitória no Brasileirão. A equipe comandada por Jorge Sampaoli estreou com empate diante do Palmeiras, em casa, e depois foi derrotada pelo Bragantino, em São Paulo. O time também vem de empate contra o Athletic pelo Campeonato Mineiro, competição em que decide no sábado a vaga nas semifinais.

Já o Remo chega ao duelo em meio a uma sequência de jogos, dividida entre o Parazão e o Campeonato Brasileiro. A equipe azulina vem de empate no clássico Re-Pa com um time mesclado e, para a rodada desta quarta, a tendência é manter uma formação próxima da utilizada por Juan Carlos Osório no empate contra o Mirassol.

Que horas é Atlético-MG x Remo hoje no Brasileirão 2026?

Atlético-MG x Remo se enfrentam nesta quarta-feira, 11, às 20h (horário de Brasília), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

Onde assistir Atlético-MG x Remo ao vivo e online?

O jogo terá transmissão ao vivo no Premiere, no pay-per-view. A partida também poderá ser acompanhada em tempo real em portais esportivos.

Prováveis escalações

Jorge Sampaoli deve mandar a campo o time titular, mantendo a política de priorizar o Campeonato Brasileiro. A tendência é que a base principal seja mantida, com Dudu, Bernard e Hulk formando o trio de ataque.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Preciado, Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco e Victor Hugo; Dudu, Bernard e Hulk.

Pendurado: Renan Lodi.

Quem está fora: Alexsander e Lyanco (lesionados).

No Remo, Juan Carlos Osório poupou jogadores no clássico Re-Pa para ter a equipe mais descansada nesta rodada. Recuperado de lesão, o lateral-esquerdo Sávio foi liberado pelo departamento médico, e o clube chega sem baixas confirmadas.

Provável escalação do Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade; Leonel Picco, Zé Ricardo, Patrick de Paula, Vitor Bueno, Diego Hernández, Alef Manga e João Pedro.

Pendurados: ninguém.

Quem está fora: não há desfalques confirmados.