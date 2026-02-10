Napoli x Como: onde assistir e horário pela Copa da Itália

Napoli: time do sul da Itália disputa as quartas de final da Copa da Itália nesta terça-feira (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 11h52.
Napoli e Como se enfrentam nesta terça-feira, 10, às 17h, no horário de Brasília,, no Estádio Diego Armando Maradona, em confronto válido pelas quartas de final da Copa da Itália.
O Napoli chega ao confronto tentando se firmar na temporada. A equipe garantiu vaga nas quartas de final após eliminar o Cagliari nos pênaltis e vem de duas vitórias no Campeonato Italiano, embora ainda oscile ao longo do ano. Jogando em casa, o time aparece como favorito no duelo.
O Como, por sua vez, faz boa campanha na temporada e ocupa a sexta colocação no Campeonato Italiano. A equipe avançou às quartas de final da Copa da Itália após vencer a Fiorentina por 3 a 1, fora de casa, e tenta surpreender novamente longe de seus domínios.
Quem avançar enfrentará a Internazionale, que eliminou o Torino.
O jogo desta terça-feira, às 17h, entre Napoli e Como terá transmissão ao vivo no Disney+ e na ESPN.