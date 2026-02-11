Olimpíadas de Inverno 2026: programação de quarta-feira, 11, horários e onde assistir

A programação das Olimpíadas de Inverno 2026 desta quarta-feira, 11, reúne provas classificatórias, finais e disputas com medalha ao longo do dia. O cronograma começa nas primeiras horas da manhã, com modalidades individuais, e segue até o fim da tarde.

Entre os destaques estão o combinado nórdico, com prova completa do formato Gundersen, o biatlo feminino nos 15 km individuais, além de finais no esqui estilo livre e descidas decisivas no luge.

A agenda também inclui jogos do hóquei no gelo masculino e partidas do curling.

Esqui, snowboard e combinado nórdico abrem o dia olímpico

O dia começa com o combinado nórdico, que reúne treino e prova de salto antes da etapa de esqui cross-country. Na sequência, o snowboard entra em ação com as qualificações do halfpipe feminino, além de provas do esqui alpino masculino no Super-G.

Ainda pela manhã, o programa inclui a final do moguls feminino no esqui estilo livre e a prova individual feminina de 15 km no biatlo.

Luge, patinação e esportes coletivos marcam a tarde

A parte da tarde concentra as descidas finais do luge em duplas femininas e masculinas, além da prova dos 1.000 m da patinação de velocidade masculina.

O curling movimenta a agenda com quatro partidas simultâneas.

O encerramento do dia conta com provas do snowboard halfpipe masculino e jogos do hóquei no gelo masculino, válidos pela fase inicial do torneio.

Programação das Olimpíadas de Inverno 2026 — quarta-feira (11/02)

Combinado nórdico

Horário: 5h10

Prova: Gundersen individual — treino de salto

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Combinado nórdico

Horário: 6h00

Prova: Gundersen individual — prova de salto

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Snowboard

Horário: 6h30

Prova: Halfpipe (qualificação — run 1) — feminino

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Esqui estilo livre

Horário: 7h00

Prova: Moguls — qualificação 2 — feminino

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Snowboard

Horário: 7h27

Prova: Halfpipe (qualificação — run 2) — feminino

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Esqui alpino

Horário: 7h30

Prova: Super-G — masculino

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Combinado nórdico

Horário: 9h45

Prova: Gundersen individual — cross-country — tem medalha

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Biatlo

Horário: 10h15

Prova: Individual 15 km — feminino — tem medalha

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Esqui estilo livre

Horário: 10h15

Prova: Moguls — final 1 — feminino — tem medalha

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Esqui estilo livre

Horário: 10h55

Prova: Moguls — final 2 — feminino — tem medalha

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Hóquei no gelo

Horário: 12h40

Jogo: Eslováquia x Finlândia — masculino

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Luge

Horário: 13h00

Prova: Duplas — descida 1 — feminino

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Luge

Horário: 13h51

Prova: Duplas — descida 1 — masculino

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Patinação de velocidade

Horário: 14h30

Prova: 1.000 m — masculino — tem medalha

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Luge

Horário: 14h53

Prova: Duplas — descida 2 — feminino — tem medalha

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Curling

Horário: 15h05

Jogo: Suécia x Itália

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Curling

Horário: 15h05

Jogo: Canadá x Alemanha

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Curling

Horário: 15h05

Jogo: Tchéquia x Estados Unidos

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Curling

Horário: 15h05

Jogo: China x Grã-Bretanha

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Patinação artística

Horário: 15h30

Prova: Dança no gelo — dança livre

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Snowboard

Horário: 15h30

Prova: Halfpipe (qualificação — run 1) — masculino

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Luge

Horário: 15h44

Prova: Duplas — descida 2 — masculino — tem medalha

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Snowboard

Horário: 16h27

Prova: Halfpipe (qualificação — run 2) — masculino

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Hóquei no gelo

Horário: 17h10

Jogo: Suécia x adversário não informado — masculino

Onde assistir: SporTV e CazéTV