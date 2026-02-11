Olimpíadas de Inverno 2026: programação de quarta-feira, 11, horários e onde assistir

Olimpíadas de Inverno 2026: confira a programação do dia ( ISMF - Skimo)
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 05h00.
A programação das Olimpíadas de Inverno 2026 desta quarta-feira, 11, reúne provas classificatórias, finais e disputas com medalha ao longo do dia. O cronograma começa nas primeiras horas da manhã, com modalidades individuais, e segue até o fim da tarde.
Entre os destaques estão o combinado nórdico, com prova completa do formato Gundersen, o biatlo feminino nos 15 km individuais, além de finais no esqui estilo livre e descidas decisivas no luge.
A agenda também inclui jogos do hóquei no gelo masculino e partidas do curling.
O dia começa com o combinado nórdico, que reúne treino e prova de salto antes da etapa de esqui cross-country. Na sequência, o snowboard entra em ação com as qualificações do halfpipe feminino, além de provas do esqui alpino masculino no Super-G.
Ainda pela manhã, o programa inclui a final do moguls feminino no esqui estilo livre e a prova individual feminina de 15 km no biatlo.
A parte da tarde concentra as descidas finais do luge em duplas femininas e masculinas, além da prova dos 1.000 m da patinação de velocidade masculina.
O curling movimenta a agenda com quatro partidas simultâneas.
O encerramento do dia conta com provas do snowboard halfpipe masculino e jogos do hóquei no gelo masculino, válidos pela fase inicial do torneio.
Combinado nórdico
Horário: 5h10
Prova: Gundersen individual — treino de salto
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Combinado nórdico
Horário: 6h00
Prova: Gundersen individual — prova de salto
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Snowboard
Horário: 6h30
Prova: Halfpipe (qualificação — run 1) — feminino
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Esqui estilo livre
Horário: 7h00
Prova: Moguls — qualificação 2 — feminino
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Snowboard
Horário: 7h27
Prova: Halfpipe (qualificação — run 2) — feminino
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Esqui alpino
Horário: 7h30
Prova: Super-G — masculino
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Combinado nórdico
Horário: 9h45
Prova: Gundersen individual — cross-country — tem medalha
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Biatlo
Horário: 10h15
Prova: Individual 15 km — feminino — tem medalha
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Esqui estilo livre
Horário: 10h15
Prova: Moguls — final 1 — feminino — tem medalha
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Esqui estilo livre
Horário: 10h55
Prova: Moguls — final 2 — feminino — tem medalha
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Hóquei no gelo
Horário: 12h40
Jogo: Eslováquia x Finlândia — masculino
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Luge
Horário: 13h00
Prova: Duplas — descida 1 — feminino
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Luge
Horário: 13h51
Prova: Duplas — descida 1 — masculino
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Patinação de velocidade
Horário: 14h30
Prova: 1.000 m — masculino — tem medalha
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Luge
Horário: 14h53
Prova: Duplas — descida 2 — feminino — tem medalha
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Curling
Horário: 15h05
Jogo: Suécia x Itália
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Curling
Horário: 15h05
Jogo: Canadá x Alemanha
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Curling
Horário: 15h05
Jogo: Tchéquia x Estados Unidos
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Curling
Horário: 15h05
Jogo: China x Grã-Bretanha
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Patinação artística
Horário: 15h30
Prova: Dança no gelo — dança livre
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Snowboard
Horário: 15h30
Prova: Halfpipe (qualificação — run 1) — masculino
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Luge
Horário: 15h44
Prova: Duplas — descida 2 — masculino — tem medalha
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Snowboard
Horário: 16h27
Prova: Halfpipe (qualificação — run 2) — masculino
Onde assistir: SporTV e CazéTV
Hóquei no gelo
Horário: 17h10
Jogo: Suécia x adversário não informado — masculino
Onde assistir: SporTV e CazéTV