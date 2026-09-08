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Bola de Ouro 2026: confira a lista completa de indicados e a data da premiação

Premiação considera o desempenho na temporada 2025/26 e na Copa do Mundo

Troféu do prêmio Bola de Ouro (FRANCK FIFE/AFP)

Troféu do prêmio Bola de Ouro (FRANCK FIFE/AFP)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 10h18.

Última atualização em 8 de setembro de 2026 às 12h17.

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A organização da Bola de Ouro anunciou nesta terça-feira, 8, os indicados às categorias da premiação de 2026, que terá seus vencedores conhecidos em 26 de outubro, durante cerimônia em Londres, na Inglaterra. A edição marca os 70 anos do prêmio criado pela revista France Football.

A premiação, organizada pela France Football em parceria com a Uefa desde 2024, terá sua cerimônia fora de Paris neste ano. Londres receberá o evento que celebra as sete décadas da Bola de Ouro.

A escolha da capital inglesa presta homenagem a Stanley Matthews, primeiro vencedor da Bola de Ouro, em 1956. O ex-jogador inglês recebeu o troféu enquanto defendia o Blackpool.

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Desde 2019, a cerimônia ocorre no Théâtre du Châtelet, em Paris. Em 2026, a organização transferiu o evento para Londres em razão dos 70 anos da premiação.

O período de avaliação da edição de 2026 considera a temporada 2025/26 e inclui a Copa do Mundo entre as competições disputadas no intervalo analisado.

Em 2025, Ousmane Dembélé e Aitana Bonmatí venceram as categorias masculina e feminina da Bola de Ouro, respectivamente. Lionel Messi ocupa a primeira posição entre os vencedores da categoria masculina, com oito troféus.

Quais brasileiros foram indicados?

Vinicius Jr., do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do Paris Saint-Germain, são os representantes do Brasil. Os três aparecem entre os candidatos ao prêmio que atualmente pertence ao francês Ousmane Dembélé, do PSG.

Lionel Messi, do Inter Miami e maior vencedor da Bola de Ouro, também integra a relação. O argentino volta à disputa após ficar fora das listas de 2024 e 2025. Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, não foi indicado.

Confira os indicados às categorias da Bola de Ouro 2026

Melhor jogador

  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Pau Cubarsí (Barcelona)
  • Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)
  • Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
  • Luis Díaz (Bayern de Munique)
  • Bruno Fernandes (Manchester United)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Harry Kane (Bayern de Munique)
  • Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
  • Marquinhos (Paris Saint-Germain)
  • Sadio Mané (Al Nassr)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milão)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Michael Olise (Bayern de Munique)
  • João Neves (Paris Saint-Germain)
  • Willian Pacho (Paris Saint-Germain)
  • Julián Quiñones (Al Qadsiah)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Rodri (Manchester City/Barcelona)
  • Vinicius Jr. (Real Madrid)
  • Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)
  • Ferran Torres (Barcelona/Paris Saint-Germain)
  • William Saliba (Arsenal)
  • Dayot Upamecano (Bayern de Munique)
  • Vitinha (Paris Saint-Germain)

Indicados ao prêmio de melhor goleiro

  • Yassine Bounou (Al-Hilal/Marrocos)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)
  • Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)
  • Joan García (Barcelona/Espanha)
  • Édouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)
  • Emiliano Martínez (Aston Villa e Chelsea/Argentina)
  • David Raya (Arsenal/Espanha)
  • Vozinha (GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde)
  • Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)
  • Matvey Safonov (PSG/Rússia)

Indicadas a melhor goleira do ano

  • Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha)
  • Cata Coll (Barcelona/Espanha)
  • Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
  • Lorena (Kansas City/Brasil)
  • Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão)

Indicados a técnico do ano (masculino)

  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Luis de La Fuente (Espanha)
  • Unai Emery (Aston Villa)
  • Vincente Kompany (Bayern de Munique)
  • Luis Enrique (PSG)

Indicados a técnico do ano (feminino)

  • Jonatan Giráldez (Lyon)
  • Andrée Jeglertz (Manchester City)
  • Nils Nielsen (Japão)
  • Pere Romeu (Barcelona)
  • Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)

Clube do ano (masculino)

  • Arsenal
  • Bayern de Munique
  • Bodo/Glimt
  • Flamengo
  • Paris Saint-Germain

Clube do ano (feminino)

  • Barcelona
  • Bayern de Munique
  • América do México
  • Manchester City
  • Lyon

Indicadas a melhor jogadora sub-21

  • Veerle Buurman (Chelsea/Holanda)
  • Vicky López (Barcelona/Espanha)
  • Felicia Schröder (Real Madrid/Suécia)
  • Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha)
  • Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos)

Indicados a melhor jogador sub-21

  • Kerim Alajbegović (RB Salzburg e Juventus/Bósnia)
  • Ayyoub Bouaddi (Lille e Manchester City/Marrocos)
  • Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
  • Yan Diomandé (RB Leipzig e Real Madrid/Costa do Marfim)
  • Lennart Karl (Bayern de Munique/Alemanha)
  • Éli Junior Kroupi (Bournemouth/França)
  • Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
  • Johan Manzambi (Freiburg e Aston Villa/Suíça)
  • Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Argélia)
  • Warren Zaïre-Emery (PSG/França)
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