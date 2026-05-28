Bola de Ouro 2026 anuncia data do evento e muda o local da premiação

A cerimônia da Bola de Ouro terá uma mudança inédita em 2026. Tradicionalmente realizada em Paris, a premiação organizada pela revista France Football acontecerá em Londres, na Inglaterra, em 26 de outubro. A edição marcará os 70 anos da criação do principal prêmio individual do futebol mundial.

A escolha da capital inglesa faz referência a Stanley Matthews, vencedor da primeira Bola de Ouro, em 1956. Naquele ano, o ex-jogador recebeu o troféu idealizado pelo jornalista Gabriel Hanot durante uma cerimônia em Blackpool. Matthews também ficou marcado como o primeiro atleta do futebol a receber o título de cavaleiro concedido pela Rainha Elizabeth II.

Nos últimos anos, o evento vinha sendo sediado no Théâtre du Châtelet, em Paris, palco utilizado desde 2019. Antes disso, a premiação já havia passado por outros locais conhecidos da capital francesa, entre eles a Torre Eiffel e o Grand Palais. Até o momento, os organizadores não anunciaram onde será realizada a cerimônia em Londres.

Segundo a Uefa, a transferência da premiação para a Inglaterra reforça o posicionamento internacional da Bola de Ouro, organizada em conjunto com a France Football desde 2024. A edição de 2026 também deve ampliar a atenção sobre a disputa entre os principais jogadores do futebol mundial por ocorrer no mesmo ano da Copa do Mundo.

Quem foi o vencedor do Bola de Ouro 2025?

Na edição mais recente da premiação, o francês Ousmane Dembélé venceu na categoria masculina. No feminino, a espanhola Aitana Bonmatí conquistou o prêmio pela terceira vez seguida. Já Lamine Yamal e Vicky López receberam o Troféu Kopa, destinado aos melhores atletas sub-21 do futebol masculino e feminino. Entre os brasileiros, Raphinha terminou em quinto lugar, enquanto Vinicius Júnior ficou na 16ª posição.

A definição dos vencedores da Bola de Ouro ocorre por meio de votação de um grupo formado por 100 jornalistas esportivos de países mais bem posicionados no ranking da Fifa. Os jurados selecionam os 10 principais jogadores a partir de uma relação com 30 nomes escolhidos pela France Football, pelo jornal L’Équipe e pela UEFA.