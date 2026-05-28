Esporte

Bola de Ouro 2026 anuncia data do evento e muda o local da premiação

A nova edição marcará os 70 anos da criação do principal prêmio individual do futebol mundial.

Bola de Ouro: ponta francês do PSG, Ousmane Dembélé, foi o vencedor da temporada de 2025 (Franck FIFE / AFP/Getty Images)

Bola de Ouro: ponta francês do PSG, Ousmane Dembélé, foi o vencedor da temporada de 2025 (Franck FIFE / AFP/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 28 de maio de 2026 às 16h57.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

A cerimônia da Bola de Ouro terá uma mudança inédita em 2026. Tradicionalmente realizada em Paris, a premiação organizada pela revista France Football acontecerá em Londres, na Inglaterra, em 26 de outubro. A edição marcará os 70 anos da criação do principal prêmio individual do futebol mundial.

A escolha da capital inglesa faz referência a Stanley Matthews, vencedor da primeira Bola de Ouro, em 1956. Naquele ano, o ex-jogador recebeu o troféu idealizado pelo jornalista Gabriel Hanot durante uma cerimônia em Blackpool. Matthews também ficou marcado como o primeiro atleta do futebol a receber o título de cavaleiro concedido pela Rainha Elizabeth II.

Nos últimos anos, o evento vinha sendo sediado no Théâtre du Châtelet, em Paris, palco utilizado desde 2019. Antes disso, a premiação já havia passado por outros locais conhecidos da capital francesa, entre eles a Torre Eiffel e o Grand Palais. Até o momento, os organizadores não anunciaram onde será realizada a cerimônia em Londres.

Segundo a Uefa, a transferência da premiação para a Inglaterra reforça o posicionamento internacional da Bola de Ouro, organizada em conjunto com a France Football desde 2024. A edição de 2026 também deve ampliar a atenção sobre a disputa entre os principais jogadores do futebol mundial por ocorrer no mesmo ano da Copa do Mundo.

Quem foi o vencedor do Bola de Ouro 2025?

Na edição mais recente da premiação, o francês Ousmane Dembélé venceu na categoria masculina. No feminino, a espanhola Aitana Bonmatí conquistou o prêmio pela terceira vez seguida. Já Lamine Yamal e Vicky López receberam o Troféu Kopa, destinado aos melhores atletas sub-21 do futebol masculino e feminino. Entre os brasileiros, Raphinha terminou em quinto lugar, enquanto Vinicius Júnior ficou na 16ª posição.

A definição dos vencedores da Bola de Ouro ocorre por meio de votação de um grupo formado por 100 jornalistas esportivos de países mais bem posicionados no ranking da Fifa. Os jurados selecionam os 10 principais jogadores a partir de uma relação com 30 nomes escolhidos pela France Football, pelo jornal L’Équipe e pela UEFA.

Acompanhe tudo sobre:Futebol

Mais de Esporte

Copa do Mundo 2026: ranking dos PIBs dos países mostra 'abismo' econômico

Ingrid Martins avança em Roland Garros; Melo e Stefani são eliminados

NBA House aposta em Jaime Jaquez Jr. para aproximar liga dos fãs brasileiros

CBF decide manter Neymar na Seleção mesmo após confirmação de lesão na panturrilha

Mais na Exame

Brasil

Datafolha: Raquel Lyra empata com João Campos no 1º turno para o governo de PE

Carreira

Há 100 anos, Henry Ford adotou a escala 5x2 e ajudou a transformar o mundo do trabalho

Inteligência Artificial

Por que a IA do Google não consegue soletrar 'Google'

Negócios

Como a Bullguer saiu de uma crise de R$ 113 milhões e voltou a crescer