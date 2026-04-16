Bola de Ouro 2026: o ranking dos favoritos para ganhar o prêmio — e tem brasileiro na lista

Com a reta final das principais ligas europeias se aproximando, o debate sobre o principal prêmio individual do futebol volta ao centro das discussões.

A corrida pela Bola de Ouro ganha força à medida que a temporada entra em sua fase mais decisiva. Confira a seguir os dez jogadores mais bem posicionados, neste momento, na disputa pelo prêmio de melhor do mundo.

A seleção considera critérios como desempenho estatístico por clubes e seleções, impacto coletivo, atuações em partidas de maior relevância e rendimento em momentos decisivos. Também foram utilizadas estimativas de casa de apostas como referência para medir o nível de favoritismo entre os atletas.

Veja o ranking a seguir:

10. Julian Álvarez (Atlético de Madrid/Argentina)

O atacante ocupa papel central no time espanhol e mantém a equipe na disputa por títulos. Soma mais participações em gols do que jogos na Champions League, com impacto direto nas campanhas recentes.

9. Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)

O jogador tem desempenho destacado na competição continental, com participação frequente em gols. Apesar de números mais discretos na Ligue 1, mantém protagonismo nos jogos europeus.

8. Vinicius Júnior (Real Madrid/Brasil)

O brasileiro alterna momentos ao longo da temporada, mas segue relevante no setor ofensivo. Já ultrapassou a marca de 30 participações em gols no calendário e mantém influência no jogo do Real Madrid.

7. Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

O atacante mantém regularidade em números, com mais de 30 gols marcados. Figura entre os principais artilheiros das competições que disputa e sustenta o desempenho ofensivo da equipe inglesa.

6. Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

O meio-campista se destaca pela consistência e pelo papel de liderança técnica. Atua em alto nível tanto nas competições nacionais quanto na Champions League.

5. Vitinha (PSG/Portugal)

Responsável pela organização do jogo, apresenta desempenho constante na distribuição e criação de jogadas. Atua com regularidade ao longo da temporada.

4. Michael Olise (Bayern de Munique/França)

O atleta registra crescimento em desempenho e se aproxima de marcas históricas de assistências. Com 29 passes para gol, pode alcançar o recorde de uma única temporada.

Disputa Pelos Primeiros Lugares Se Intensifica

3. Kylian Mbappé (Real Madrid/França)

O atacante lidera estatísticas de gols na LaLiga e na Champions League. O desempenho coletivo da equipe pode influenciar sua posição final na disputa.

2. Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

O jogador acumula mais de 40 participações em gols e se destaca em momentos decisivos. Representa o principal nome do Barcelona na lista.

1. Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)

Com 49 gols na temporada, lidera o ranking de favoritos ao prêmio. O atacante participa ativamente da construção das jogadas e mantém presença constante nas ações ofensivas da equipe alemã.

Quando será a cerimônia do Bola de Ouro 2026?

A premiação da Bola de Ouro de 2026, promovida pela France Football, deve ser realizada no segundo semestre do ano, com previsão entre setembro e outubro, em Paris.

Quem venceu o Bola de Ouro 2026?

O ponta francês do PSG, Ousmane Dembélé, foi o vencedor da Bola de Ouro de Melhor Jogador da temporada de 2025.